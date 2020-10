Malas sensaciones en el Recre tras el debut liguero

El Recreativo de Huelva no cosechó un buen partido en su debut liguero este pasado domingo ante el Atlético Sanluqueño. Es cierto que la temporada no ha hecho nada más que comenzar y que el Decano presenta hasta doce caras nuevas en su plantilla, lo que significará que necesitará tiempo para que Claudio Barragán le saque el máximo rendimiento a este equipo.

Pero ya en pretemporada el equipo demostró algunas carencias tanto en defensa, a la hora de ser expeditivos en los balones aéreos, como en ataque, con más presencia en punta y coordinación entre el centro del campo y sus delanteros y en Sanlúcar de Barrameda ya se pudieron ver dichos defectos, además reconocidos en parte por su propio entrenador.

Trayectoria

El Recre necesita tiempo para poder acoplarse pero como el resto de rivales de su subgrupo y además, con una temporada tan especial como ésta con la clasificación para la Segunda Pro y con la pandemia de por medio, los errores van a penalizar mucho más y todo lo que no se consiga al inicio, luego va a ser muy difícil recuperarlo.

Mirando los precedentes, el Recre no tiene buen recuerdo de las cinco temporadas que lleva de manera consecutiva en el pozo de Segunda B, ya que salvo la de 2018/19, donde fue campeón de su grupo y estuvo a un paso de retornar a Segunda división, las otras experiencias en la categoría de bronce han sido desastrosas y muchas de ellas con grandes plantillas y muy buenos jugadores, que luego no dieron el rendimiento esperado. En la 2015/16, el Recre acabó décimo tercero y pidiendo la hora, dos puntos sólo por encima del descenso. Una campaña después, la situación no mejoró en nada, ya que terminó décimo segundo y dos puntos también del descenso a Tercera división. En la 2017/18, con un plantillón la angustia todavía fue mayor, ya que se salvó en la última jornada del descenso, quedando décimo quinto, un punto por encima del Mérida que descendió. Y en la pasada, que se paró en marzo por el Covid 19 y se dio por finalizada, las sensaciones también eran muy malas y el Recre se quedaba cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

Esto acaba de empezar pero hay que solucionar los errores ya y mirar hacia arriba.