WWF cree que la DIA favorable a Fertiberia "sienta un mal precedente"

WWF considera que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al proyecto de Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos localizadas en la marisma de Huelva "sienta un mal precedente".



En declaraciones a Efe, el portavoz de la organización, Juanjo Carmona, ha precisado que, si bien están a la espera de que como parte interesada en el procedimiento judicial abierto por este asunto se les dé traslado de dicha autorización para poder opinar jurídicamente sobre la misma, sí que ha remarcado que "nosotros pensamos desde el primer momento y lo seguimos haciendo que la única opción que da garantías reales a la ciudad de Huelva y a su ciudadanía en la retirada de los residuos".



"Dejar los residuos en las puertas de Huelva nos parece un muy mal precedente, no solo para este caso sino para otros que se puedan dar de cesión de espacios públicos, porque al final es de lo que estamos hablando; no estamos hablando sólo de Fertiberia no de fosfoyesos sino de que al que se le ha dejado un trozo de costa en España no la tiene que dejar como la encontró", ha señalado.





En este punto, ha incidido que con esta autorización se evidencia que "el contaminador puede hacer un proyecto que a todas luces más que suficiente para restaurar la costa y nos va a devolver una cosa mermada en sus valores y no la va a dejar como se la encontró en su momento o mejor sino un proyecto que no da garantías".Carmona ha recordado que hay opiniones de profesores universitarios y catedráticos, como Miguel Losada de la Universidad de Granada que ha alertado de que "la subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático es un riesgo muy evidente para este proyecto que al final no supone más que dejar la contaminación en la costa y no recuperarla o restaurarla".Por lo tanto, ha concluido, para WWF "la única opción que da garantías es la retirada de los residuos y este proyecto nos parece, nos ha aparecido y nos sigue pareciendo totalmente insuficiente; por lo tanto creemos que un mal precedente se está creando con esta autorización y que es un mal día para Huelva".