Huelva e Iberoamérica, unidas ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Huelva y la comunidad iberoamericana han dado este miércoles un paso más para fortalecer su unión en lo que respecta a una principal línea de trabajo: el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la lucha contra el cambio climático.



Lo han hecho gracias a un convenio de colaboración bilateral firmado en La Rábida (Huelva), entre el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y la directora de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan.



Esta última ha remarcado, en declaraciones a los periodistas, la "amistad y el trabajo conjunto" que ambas entidades "hemos venido realizando por lo menos en los últimos dos años", al tiempo que ha explicado que el convenio suscrito trata de establecer un marco para llevar a cabo "tareas comunes", especialmente, "en nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático", que tiene sede en Huelva.





Grynspan ha reconocido que la Diputación de Huelva ha sido para la Segip "un pilar fundamental para empezar este camino al Observatorio ya ha dado frutos y ha sido mencionado en las Cumbres de jefes de estado y de Gobierno, o sea, al máximo nivel político posible".En este punto, ha indicado que este Observatorio "representa una cosa que para los ODS es fundamental, la articulación de los distintos niveles de Gobierno, de forma que no sólo tenemos el nivel nacional sino también el local"."Estamos convencidos, como espacio iberoamericano, que sin en el nivel local los ODS no serán; o serán aquí o no serán", ha apuntado.En esta misma línea se ha pronunciado el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, quien considera que si no se cuenta con los Gobiernos locales "no hay desarrollo y tampoco, por lo tanto, hay implantación de esos 17 ODS ya que ellos, son imprescindibles, son los que conocen el territorio y los que tienen capacidad de implantación".Asimismo, y no sin antes agradecer a la Segip la confianza depositada en la Diputación y su labor para que Huelva se introduzca en la comunidad iberoamericana, ha remarcado que "nos unen muchísimas cosas: la historia, el espíritu iberoamericano... pero también, últimamente, la agenda 2030 y los 17 ODS y es ahí donde encontramos un espacio de colaboración y de cooperación", que es en el que se trabajará merced al convenio firmado hoy.Una labor que en la que "ya hemos dado los primeros pasos, pero en la que tenemos que contar con aliados, que no son otros que las grandes administraciones, el Estado, con el que ya contamos a través de la Segip; y la Junta de Andalucía".