Puigdemont afronta en Cerdeña la primera vista para su posible extradición

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont afronta mañana en el Tribunal de apelación de Sassari, en Cerdeña, la primera audiencia sobre su extradición a España, tras haber sido detenido en la isla italiana el pasado 23 de septiembre por la ejecución de una euroorden emitida por el Tribunal Supremo español.



No se prevé, no obstante, que se produzca una solución inmediata.



Los abogados de Puigdemont Gonzalo Boye y el italiano Agostinangelo Marras indicaron a EFE que mañana se decidirá, "aunque no será inmediato" si se continúa con el proceso de extradición previsto tras la Orden Europea de Detención y Entrega por la que fue arrestado a su llegada al aeropuerto de la localidad de Alguer, donde había acudido para participar en un festival de folclore sardo-catalán.



NO HABRÁ UNA SOLUCION INMEDIATA



Marras, en una entrevista emitida en la cadena catalana Tv3, descartó que se pueda decidir una medida cautelar para Puigdemont.



En todo caso, como cualquier decisión de un tribunal puede ser impugnada ante el Supremo con un simple recurso, por lo que no habrá ninguna acción inmediata, apuntaron los abogados.



Marras explicó que el Tribunal de Apelación de Sassari tiene 60 días para decidir, más cinco días para dar la oportunidad de presentar un recurso, y después el Supremo debería dar un veredicto en 10 días.



En este caso, como precisó el Ministerio de Justicia italiano, la euroorden lleva un procedimiento diferente a las ordenes de extradición entre países por lo que no se necesita ninguna autorización ministerial.



PUIGDEMONT LLEGÓ A CERDEÑA PARA PREPARAR LA AUDIENCIA



Puigdemont llegó hoy entorno a las 9.00 horas a Cerdeña procedente de Charleroi, en Bélgica, donde reside acompañado por su abogado Boye y se encontrará con su abogado italiano para preparar la audiencia frente al Tribunal presidido por el juez Salvatore Marinaro.



En la isla italiana también están sus compañeros de escaño en la Eurocámara, Toni Comín -que ha viajado con el expresidente catalán- y Clara Ponsatí -que ya estaba en Cerdeña-, también huidos de la justicia española.



La audiencia del lunes está fijada para las 11.00 y "por motivos de seguridad" el expresidente catalán no hará declaraciones ni su a salida ni a la entrada, mientras que sí está prevista una rueda de prensa a las 18.30 en Algher, en la sala de conferencias Quarté Sayàl.



LLANERA REITERÓ A LA MAGISTRATURA ITALIANA LA PETICION DE ENTREGA



El magistrado del Supremo español Pablo Llarena, que instruye la causa contra el expresidente de Cataluña, envió en las últimas horas al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) una petición para que acuerde su entrega a España porque la cuestión prejudicial no suspende la euroorden, que está "activa", y ya no tiene inmunidad.



Lo hizo en un oficio remitido el pasado jueves al representante de España en Eurojust tras tener conocimiento de "determinadas informaciones" que niegan que la euroorden esté activa.



En el documento, el juez instructor subraya que Puigdemont carece actualmente de inmunidad parlamentaria, además de que la euroorden sigue vigente y que no ha quedado suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, por lo que solicita a las autoridades judiciales italianas la entrega inmediata del expresident, huido de la Justicia española desde 2017.



A petición de Llarena, el Parlamento europeo retiró la inmunidad a Puigdemont el pasado 8 de marzo. El expresident recurrió pero el Tribunal General de la UE rechazó suspender cautelarmente la decisión de la Eurocámara, a la espera de resolver sobre el fondo.



No obstante, el Tribunal General le dejó la puerta abierta a solicitar medidas cautelares para que le fuera restituida su inmunidad en caso de detención, algo que ha anunciado que hará.



Por otro lado el expresidente catalán también presentó esta semana un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) pidiendo que le devuelva la inmunidad como eurodiputado.



Este lunes en Sassari se espera una manifestación de los independentistas sardos en apoyo de Puigdemont, y también se anunció una contramanifestación de Vox, aunque no ha sido confirmada, con la presencia de la diputada y.secretaria jurídica del paritdo ultraderechista, Marta Castro.

COMENTARIOS