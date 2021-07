Planas ve "injusta" y "errónea" la campaña de Garzón contra la carne

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que la campaña contra el consumo de carne del ministro de Consumo, Alberto Garzón, "es tan errónea como la del azúcar mata" porque en esa cuestión "sobran dogmatismos" además de considerar "injusto" que se señale con el dedo al sector cárnico.



En un entrevista en Ser Catalunya, Planas ha dado su opinión sobre la campaña lanzada este miércoles por Garzón en la que pidió a los españoles que cambien la dieta porque comen carne de forma excesiva y eso perjudica a su salud y a la del planeta.



Para el ministro de Agricultura, los políticos tienen que dar soluciones "y no entrar en polémicas que no van a ningún lugar" y ha dicho que se está creando un "falso problema y una falsa división entre la realidad de la España urbana y rural", cuando ahora es el momento de unir y no crear polémicas.



Planas, que ha asegurado que no quiere entrar en polémicas y que no conocía las intenciones de Garzón, ha destacado que los ganaderos "merecen un respeto" por un trabajo "honesto" que hacen para toda la sociedad y la economía y que son conscientes de que se ha de evolucionar en dirección a la sostenibididad, "pero con ellos, no contra ellos".



Ha apostado por una dieta variada, como la mediterránea, donde caben muchos productos, como la leche, el pescado, los productos cárnicos o el aceite de oliva, y ha añadido que "cualquiera de los componentes de la dieta mediterránea consumido en exceso no es positivo".



Para Planas, el sector ganadero es parte de la riqueza social y territorial de España. "La España vaciada es secano y ganadería extensiva y creo que merece apoyo", ha dicho.



Planas ha afirmado que la postura oficial del Gobierno, la que ha difundido ante las comunidades autónomas en la comisión sectorial, es un apoyo a través de las ayudas acopladas al conjunto de los sectores ganaderos e, incluso, en algunos casos, como el vacuno de carne, un incremento de las cantidades para los próximos años.



"En eso hay unanimidad de las 17 comunidades autónomas", ha destacado.