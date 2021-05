Campo no cree que el Supremo se colapse por el cambio legal de la alarma

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no cree que el cambio legal por el fin del estado de alarma ante la pandemia del coronavirus COVID-19 vaya a colapsar al Tribunal Supremo por tener que resolver recursos contra restricciones en comunidades autónomas y ha ofrecido reforzarlo si es necesario.



El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 4 un decreto que prevé la posibilidad de recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo las medidas adopten las comunidades autónomas que limiten o restrinjan derechos fundamentales a partir de la finalización del estado de alarma.



En declaraciones a RNE Juan Carlos Campo ha negado que el nuevo decreto aprobado por el Gobierno transfiera a los jueces una responsabilidad que corresponde al Ejecutivo.



En este sentido ha mostrado su discrepancia con las declaraciones realizadas a Efe el pasado día 5 por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, César Tolosa.



Tolosa alertó del "déficit importante" que a su juicio existe en la legislación sanitaria de urgencia y opinó que el hecho de que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas "no es el mejor sistema" y añadió: "Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos".



Campo ha apelado al "sosiego" y ha señalado: "El Supremo tendrá que hacer todo el esfuerzo y las administraciones y el Ministerio si hace falta reforzaremos la Sala con personal".



Pero ha mantenido que los recursos tienen que resolverse en un "muy breve tiempo para que no desnaturalice su esencia" y ha manifestado su convencimiento de que "el Supremo, como lo hace siempre, aportará todas sus energías para que los cinco días -que marca la norma- sean suficientes".



No obstante ha aclarado que "tampoco será un aluvión de recursos pues puede haber uno por cada comunidad autónoma", ya que no se trata de casos como el de las cláusulas suelo -ha puesto como ejemplo- y además ya habrá resuelto antes el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.



Campo ha recordado que los diecisiete presidentes de Sala de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores de Justicia "han aplaudido la idea de que el Supremo vaya a tener la unificación de doctrina", que ha recordado que es el rol que marca la Constitución al alto tribunal.