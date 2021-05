Ayuso: "Los madrileños elegirán el modelo de comunidad y de país"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que los ciudadanos elegirán en las elecciones autonómicas "el modelo de comunidad y de país que queremos", y ha subrayado que "no hay nada más importante que los ciudadanos participen".



Ayuso ha ejercido su derecho al voto a las 10.26 horas en el colegio concertado La Inmaculada Marillac, en el distrito de Chamberí, después de esperar la cola como el resto de ciudadanos, que no han parado de reclamarle fotos.



A su llegada, la dirigente popular ha sido recibida con aplausos y al grito de "presidenta, presidenta".



"Hoy elegimos el modelo de comunidad y el modelo de país que queremos a partir de mañana y solo deseo que sea en convivencia", ha declarado Ayuso a los medios tras depositar en la urna la papeleta, que ha cogido en el colegio electoral.



La presidenta madrileña ha señalado que más de 30 medios nacionales y extranjeros se han acreditado en esta "jornada histórica", de unos comicios de los que "está pendiente todo el país".



"No puede haber nada más importante que ir a una contienda electoral y que ciudadanos participen", ha dicho Ayuso, que ha insistido en que los colegios están siguiendo todos los protocolos por el coronavirus y que votar "es seguro".



Tras depositar su voto en la urna, la candidata popular acompañará a su madre a votar y después dedicará su tiempo a descansar hasta la tarde que se traslade a la sede del PP en Génova para seguir la noche electoral.