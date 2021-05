Isabel Bonig da un paso atrás y no optará a la reelección como líder del PPCV

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha comunicado este lunes a la dirección nacional del partido que no se presentará a la reelección en el próximo congreso regional autonómico, que será convocado este jueves por la Junta directiva regional.



La decisión de Bonig, quien ha liderado el PPCV desde julio de 2015, llega días después de difundirse que la dirección nacional del PP ha mostrado su preferencia por el presidente de la Diputación de Alicante y del partido en esta provincia, Carlos Mazón, como nuevo líder del partido en la Comunitat Valenciana.



La Junta directiva es el órgano del partido al que corresponde convocar los congresos ordinarios cada tres años, y desde la convocatoria hasta la celebración debe pasar un plazo mínimo de 45 días, según establecen los estatutos del partido, por lo que el cónclave tendría lugar a finales de junio.



ACTOR CLAVE EN EL PARTIDO



La renuncia de Bonig a la reelección, que se ha conocido a través de un comunicado del PPCV, ha generado numerosas reacciones, entre ellas, la primera, la de la dirección nacional del partido, que le ha agradecido su "trabajo, esfuerzo y dedicación", y ha asegurado que "seguirá siendo un actor clave para el partido a nivel autonómico y nacional".



Génova ha enmarcado la renuncia de Bonig en que, una vez acometida la renovación provincial del PPCV, el congreso regional servirá para "renovar y poner a punto la estructura" con el fin de estar preparados para ganar las próximas elecciones y ha destacado que serán los militantes los que elijan a quien liderará el partido.



Por lo que respecta a los presidentes provinciales, el de Alicante, Carlos Mazón, quien todavía no ha aclarado si optará a la presidencia del PPCV, ha afirmado que Bonig ha sido "un ejemplo para todo el partido", y le ha agradecido "su enorme trabajo y dedicación durante este tiempo".



El presidente provincial de Valencia, Vicente Mompó, ha indicado que la renuncia de la presidenta abrirá "una nueva etapa en la que seguro que seguirá aportando toda su experiencia", mientras que el de Castellón, Miguel Barrachina, ha indicado que "la responsabilidad pasa", pero la "entrega, honestidad y valía" de Bonig permanece.



RESPETO DESDE LA IZQUIERDA



Desde la izquierda, el president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha expresado el máximo respeto hacia Bonig y sus decisiones, y ha dicho que espera que el PP defina su futuro y esté "muy anclado" en la defensa de los valores democráticos y en la capacidad de llegar a acuerdos.



El síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha expresado su aprecio por Bonig, ya que "la discrepancia política no empaña la relación personal", y ha destacado de ella que "siempre ha sido leal y contundente, tanto en los acuerdos como en los desacuerdos", pero la política "es dura e injusta, a veces".



El diputado de Compromís en Les Corts Carles Esteve ha indicado que se trata de una cuestión interna del PPCV y que respetan "las dinámicas propias de cada partido", si bien le ha deseado a Bonig "la máxima suerte en los proyectos futuros".



LA MUJER QUE REFLOTÓ AL PPCV



Bonig asumió las riendas del partido y la portavocía del PP en Les Corts hace casi seis años en sustitución de Alberto Fabra, cuando la formación estaba sumida en el luto por una derrota electoral que, después de dos décadas de gobiernos populares, les dejó en la bancada de la oposición.



En este tiempo ha ejercido como líder del principal partido de la oposición, ha pedido perdón por la corrupción que afectó al PPCV y ha reflotado una formación a la que hasta hace unas semanas pretendía optar a presidir de nuevo en un congreso para el que hasta ahora solo se ha postulado públicamente el alcalde de Ayora (Valencia), José Vicente Anaya.



Bonig guarda de momento silencio y no ha hecho declaraciones sobre su decisión. Este miércoles, la víspera de la reunión de la Junta directiva para convocar el congreso regional, le corresponde formular en el pleno de Les Corts la pregunta de control al president de la Generalitat, Ximo Puig.