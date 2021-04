Las últimas encuestas antes del 4M auguran el gobierno del PP apoyado por Vox

La recta final de la campaña para las elecciones del 4M aparece teñida por el envío de nuevas cartas amenazantes con balas, las últimas a la presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y de nuevo a la Dirección General de la Guardia Civil, amenazas que no parecen haber cambiado la intención de voto de los madrileños, que aparentemente se decantarán por un Gobierno del PP apoyado por Vox.



Así lo auguran las encuestas publicadas este miércoles, las últimas que se conocerán antes del día de las elecciones, y que coinciden en dar la victoria al PP por amplia mayoría aunque no la suficiente para gobernar en solitario y en augurar la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea.



El debate en Telemadrid, el posterior debate que se interrumpió a la mitad en la Cadena Ser o el envío de cartas amenazantes no han variado de forma sustancial la intención de voto de los madrileños respecto a lo que vaticinaban las encuestas días antes.



Según el sondeo de Metroscopia para El País -realizado con 3.000 entrevistas entre el 20 y el 26 de abril-, el PP casi doblaría sus escaños respecto a 2019 (lograría 59 frente a los 30 de hace dos años), pero se quedaría a 10 de la mayoría absoluta, por lo que necesitaría los 13 escaños que según la encuesta lograría Vox (uno más que en 2019).



El PSOE perdería 9 escaños (lograría 28 frente a los 37 de 2019), Más Madrid mejoraría con cinco sillas en la Asamblea (tendría 25 frente a los 20 que logró), Unidas Podemos también ascendería (se haría con 11 escaños frente a los 7 de hace dos años) y Ciudadanos no llegaría al 5 % necesario para tener representación, por lo que se quedaría fuera del Parlamento regional pese a haber tenido 26 diputados en 2019.



La última entrega del sondeo continuo elaborado por Sigma Dos para El Mundo coincide en dar 59 escaños al PP, que seguiría necesitando los 12 pronosticados para Vox, dando que también en esta encuesta Cs se queda fuera de la Asamblea.



Según Sigma Dos, el PSOE tendría 30-31 escaños, Más Madrid 23-24 y Unidas Podemos 11.



ABC, por su parte, ha dado a conocer una encuesta de GAD3 según la cual el PP sacaría un 43,4 % en estimación de voto y superaría a las tres izquierdas juntas; aún así, los 62-63 escaños de Ayuso no llegarían a la mayoría absoluta (69),



El sondeo de GAD3 -realizado con 1.000 encuestas entre el 23 y el 26 de abril y que augura una participación histórica, del 76 %- concede 27-29 escaños al PSOE, 20-21 a Más Madrid, 14 a Vox, 11 a Unidas Podemos y ninguna representación a Cs.



La Razón, que ha publicado el sondeo de NC Report, pronostica 59 escaños para el PP, 33 para el PSOE, 21 para Más Madrid, 12 para Vox y 11 para Unidas Podemos, dejando también fuera a Ciudadanos.



Según NC Report, la suma de los grupos de izquierda no sería suficiente para gobernar, por lo que el PP podría hacerlo con el apoyo de Vox.