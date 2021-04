Ayuso reta al PSOE: "Si es verdad que no quieren que esté Vox, que me apoyen a mí"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha retado al PSOE a que si no quiere que esté Vox, le den apoyo a ella para gobernar.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha incidido en que ha gestionado con Ciudadanos y con apoyo externo de Vox "y Madrid está saliendo adelante y va mejor". "No hay ningún problema. El tema es que la obsesión no puede ser el partido minoritario. La obsesión es que al partido mayoritario hay que intentar desgastarlo con estas supuestas alianzas", ha apuntado.

Para Ayuso, este es ahora "el argumento mollar del PSOE", un partido que "está gobernando con Podemos del que abjuraba y decía (Pedro) Sánchez que no podría tener a su lado porque no dormiría" y que además están apoyándose en el "entorno político de ETA y en los independentistas".

La presidenta madrileña considera que el PSOE "intenta utilizar a Vox" para "desgastar" al PP cuando ella repite una y otra vez que quiere ser "libre y que no tendría que pactar con ellos" si cuenta con una amplía mayoría. "Si es verdad que no quieren que esté Vox que me apoyen a mí. Ya está. Solucionado", ha zanjado.

Cuestión aparte, sería para Ayuso pactar un gobierno con el PSOE porque ella con el "desastre" no pacta aunque sí es partidaria de buscar entendimiento en "algunas cuestiones". "Con el desastre, insisto, no pacto, y eso es lo que está siendo el PSOE: un auténtico desastre y una calamidad", ha remarcado.

Ayuso ha incidido en que este partido ahora mismo hay personas que son capaces de "darle alas al nacionalismo en Cataluña, que lo único que está creando es ciudadanos de primera y de segunda y un éxodo masivo de Ciudadanos y empresas", y que le da Prisiones al País Vasco, "para que sigan con sus planes". Con "ese PSOE", la 'popular' no va "a ningún lado".