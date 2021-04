Ada Colau pide "dejar de normalizar al fascismo" y combatirlo desde el Estado

Cargando el reproductor....

La coordinadora de Catalunya en Comú y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, considera "muy grave" que en la campaña electoral de Madrid haya amenazas, y ha pedido "dejar de normalizar o banalizar al fascismo" y marcar un punto de inflexión para combatirlo con más contundencia "desde los poderes del Estado".



En la intervención en abierto ante el Consell Nacional de Catalunya en Comú, Ada Colau ha querido dirigir un mensaje de solidaridad con Unidas Podemos (UP), con su líder Pablo Iglesias y su familia, "y con todos los demócratas" de Madrid, ante "las amenazas y la violencia de la extrema derecha".



Según la líder de los comunes, "lo que pasa es muy grave y no se puede normalizar, debe ser un punto de inflexión, ¡basta ya de normalizar al fascismo y de banalizar a la extrema derecha como si fuese una opinión más!" porque "cuando se amenaza y se incita al odio o la violencia esto no es democracia, es fascismo".



Colau considera que la extrema derecha española tiene "una estrategia que ya hemos visto anteriormente, que está organizada, pensada, y con mucho dinero detrás, que se visualizó inicialmente con una campaña en la que se decía que el actual Gobierno era ilegítimo, y que después continuó con una campaña de mentiras y de acoso sistemático".



Este acoso, ha subrayado la alcaldesa de Barcelona, "es absolutamente inaceptable", mientras ha reprochado que diversos medios de comunicación "lo hayan ido normalizando" con el paso del tiempo hasta llegar a la situación actual, en que "hay ataques a sedes de UP, acoso a sus líderes, y amenazas gravísimas con balas".



Ha afirmado, en este sentido, que "esto tiene que ser un punto de inflexión porque es absolutamente inaceptable en términos democráticos", y ha recordado que "el guión fascista" es bien conocido porque se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia.



La extrema derecha, ha acusado, "criminaliza a ciertos colectivos, como el de los menores inmigrantes no acompañados, reproduciendo incluso carteles copiados de la Alemania nazi, y banaliza el maltrato a las mujeres", y con todo esto "trata de inocular el miedo para dividir a la clase trabajadora".



Ante esta situación, "es fundamental que la gente trabajadora y todos los demócratas, en general, se movilicen para derrotar y frenar al fascismo en las urnas", ha reclamado la líder de los comunes catalanes y alcaldesa de Barcelona.



Colau ha advertido de que seguir normalizando o banalizando el discurso fascista "pone en peligro la democracia y las libertades de este país", y ha apelado "a los poderes del Estado para que, cuando haya actos de violencia o amenazas", tengan lugar desde la policía o la judicatura "investigaciones más ágiles y contundentes".



Que los poderes del Estado "defiendan la convivencia, la pluralidad y la democracia", ha exigido Ada Colau antes de dirigirse a sus compañeros de UP para decirles que desde Barcelona y Cataluña "vamos a estar con vosotros, que no estáis solos, que desde el espacio de los comunes estamos con vosotros".



"Que el amor gane al odio, que sí se puede, que vamos a utilizar la democracia para frenar al fascismo", ha concluido la alcaldesa de Barcelona.