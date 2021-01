Madrid entra en fase de "cierta estabilización" de contagios, pero aun es "preocupante"

La Comunidad de Madrid ha entrado en una fase de "cierta estabilización" de los contagios del Covid-19, aunque la situación sigue siendo "preocupante".

Así lo ha señalado este domingo el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, tras una reunión que ha mantenido con el sector de los gimnasios, donde ha subrayado que el Gobierno regional no va a endurecer las restricciones.

"No es voluntad del Gobierno. Más restricciones no supondrían beneficio en la salud y lo estamos viendo en otras comunidades autónomas", ha señalado el consejero de Deportes y Transparencia.

Asimismo, Aguado ha replicado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que el ritmo de vacunación en Madrid es "deprimente" no por las CCAA, sino porque no llegan dosis.

"En Madrid no hay un problema de manos, sino de vacunas. Cada semana deberían llegar 48.000 dosis y llegan menos. Si fuera así, para el 30 de julio ni llegaríamos al 10% de población vacunada", ha dicho.

Así, ha insistido en que se trata de "cifras inaceptables", por lo que ha solicitado a Darias que se "moje y que vaya a Bruselas si tiene que ir".

"Que renegocie con Pfizer si tiene que renegociar. Están jugando con la ilusión y la esperanza de los ciudadanos y eso no se puede. hay que ser honesto. Pedir al Gobierno que haga su trabajo y consiga más dosis", ha reseñado.

Además, Aguado ha apuntado que los expertos indican que se está entrando en "una fase de cierta estabilización", lo que no significa que se esté controlando la tercera ola de la pandemia.

"Ya no suben tanto los contagios y poco a poco se estabilizan. Eso no se verá en los ingresos en hospitales y en UCIs, que son los últimos parámetros. No estamos en un momento para relajarnos porque la situación sigue preocupando y todos tenemos que poner de nuestra mano", ha aseverado.

Finalmente, ha indicado que respeta la petición de PSOE de pedir una investigación sobre el brote en una residencia de Becerril de la Sierra en el que han fallecido doce usuarios.

"La respetamos y se meterá en el Pleno. Desde la Comunidad de Madrid seguimos trabajando para que nuestros mayores estén seguros. Esta pandemia no distingue lamentablemente de domicilio particulares y de residencias", ha agregado.