El virus aminora su ritmo de contagio pero recrudece la presión en hospitales

El coronavirus continúa aminorando la velocidad de propagación que tomó tras las fiestas navideñas, si bien esa ralentización que inició esta semana y que este sábado se mantiene en varias comunidades sigue sin notarse en los hospitales ni en las ucis, que viven otra jornada contra las cuerdas.



Mañana se cumplirá un año del primer positivo por coronavirus en España, el de un turista alemán en la isla de La Gomera, doce meses después, el país sigue sumido en la pandemia, aunque los datos podrían indicar que esta tercera ola del virus se encuentra en una fase de estabilización.



Así, la Comunidad de Madrid, que confinará a partir del próximo lunes a 1,8 millones de ciudadanos, ha registrado un descenso de fallecidos (de 69 a 62) y de los contagios respecto a ayer (de 5.670 a 5.488), así como de hospitalizaciones (4.114), sin embargo ha subido el número de pacientes en uci, al pasar de 702 a 718.



En esta región, una de las dos personas de la residencia de mayores Vigor, en el municipio de Becerril de la Sierra, hospitalizadas en estado crítico ha fallecido, lo que eleva a doce el número de víctimas mortales este mes en la residencia por la covid.



El brote, al parecer de la cepa británica, ha afectado a sus 17 trabajadores y a sus 48 residentes, que habían recibido la primera dosis de la vacuna.



Cataluña, que ha superado ya el medio millón de contagios y los 19.000 fallecidos, lleva ya doce días consecutivos de mejora de los indicadores epidemiológicos: además, la presión en sus hospitales sigue descendiendo ligeramente con 135 ingresados menos de un total de 2.746, si bien esta reducción no se detecta todavía en las ucis, que tienen 723 personas graves ingresadas.



Lo mismo ocurre en Euskadi, donde la presión hospitalaria, que en los últimos días ha ido creciendo, sigue subiendo y ya son 151 los enfermos graves que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos, 11 más que en la jornada precedente.



Andalucía ha registrado en las últimas 24 horas 7.899 casos nuevos de covid-19, lo que supone un nuevo récord desde el inicio de la pandemia, aunque el número de fallecimientos (69) ha sido menor que el de las últimas jornadas; la cifra de hospitalizados y de ingresados en ucis también han marcado un máximo (33 y 24, respectivamente), pero el incremento es menor al de días anteriores.



Esta comunidad, además, ha pedido más vacunas contra la covid, al no poder continuar con la campaña por falta de suministro y tras administrar el 99 % de las dosis recibidas, sin contar con la reserva del 20 %, que se han guardado para garantizar las segundas dosis a sanitarios y personal de residencias de mayores



Las hospitalizaciones en la Comunidad Valenciana siguen bajando por quinto día consecutivo pero la ocupación en ucis no da tregua y alcanza un nuevo máximo de la pandemia, 655 pacientes (4 más), mientras los muertos vuelven a rozar el centenar por sexto día seguido y los nuevos contagios suman 7.990.



Y este sábado Castilla y León ha adoptado medidas "excepcionalísimas" en 53 municipios de la región entre ellas el cierre de establecimientos a las 18.00 horas y la práctica de cribados a la población para detectar contagios.



Esta comunidad ha sumado en esta jornada 2.381 nuevos casos de covid-19, y 31 decesos.



En Galicia, el número de pacientes de covid-19 ingresados ha experimentado una reducción en la última jornada, con 19 menos, aunque sigue incrementándose la presión en las UCI, con 18 más, hasta un total de 228.



La Región de Murcia ha sumado en las últimas 24 horas 24 fallecidos, la cifra más alta en la tercera ola, y 742 nuevos positivos por coronavirus, que elevan a 1.041 el número de víctimas mortales y a 95.079 el total de casos registrados desde el inicio de la pandemia.



Y Cantabria ha sumado tres muertos en una jornada en la que la incidencia acumulada se mantiene prácticamente igual y en la que se han registrado 187 nuevos casos, 36 más que el día anterior, y algo menos de presión en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos.



El recrudecimiento de la pandemia en toda Europa ha llevado a restaurar temporalmente los controles en la frontera interior terrestre entre España y Portugal desde la 1 de esta madrugada y hasta la misma hora del próximo 10 de febrero, según la orden del Ministerio del Interior publicada este sábado en el BOE.



En este periodo solo se autorizará la entrada en 13 controles habilitados con diferentes horarios a los ciudadanos españoles y su cónyuge o pareja con la que exista una unión análoga inscrita en un registro público, así como aquellos ascendientes y descendientes que vivan a su cargo "siempre que viajen con o para reunirse con éste".



Además, se permite el ingreso de residentes en España que acrediten su residencia habitual o en otros estados miembro o asociados Schengen que se dirijan a su lugar de residencia habitual, o estudiantes que cursen sus estudios en nuestro país.



También a quienes vayan a transitar o permanecer en el territorio español por cualquier motivo exclusivamente laboral, incluidos los trabajadores transfronterizos, sanitarios y del transporte; a los que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad o por motivos humanitarios.



Por último, podrá entrar el personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales situados en España, así como los participantes en viajes de Estado y los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de sus funciones.



Igualmente, el BOE ha publicado la tercera prórroga de las restricciones de entrada de vuelos y barcos que proceden del Reino Unido con pasajeros que no sean españoles o andorranos o residentes ante la incertidumbre del alcance sobre la variante británica del coronavirus, y que esta vez se extenderá hasta las 18:00 horas del 16 de febrero.



Esperanzada se ha mostrado la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, de que la Semana Santa pueda ser el reinicio de los viajes nacionales y ha asegurado que el Ejecutivo seguirá desarrollando y alargando las medidas que sean necesarias para apoyar al turismo.