Para el 86,6 % de los españoles la moción no ha cambiado intención de voto

El 86,6 % de los españoles afirma que el transcurso del debate de la moción de censura defendida la pasada semana por Vox, y que fue rechazada por la mayoría del Congreso, no ha cambiado su intención de voto y sólo el 5,5 % asegura que sí lo ha modificado.



Son los resultados de una encuesta de Sigma Dos para El Mundo que publica hoy este diario, y que muestra que el 34,5 % de los entrevistados considera que el partido que ha salido más favorecido de la moción es el PSOE, por el 18, % % del PP y el 12,8 % de Vox.



Por el contrario, el que ha salido más "debilitado" ha sido Vox (48,7 %), PP (16,3 %) y PSOE (7,2 %).



Si se celebraran ahora las elecciones, el PSOE obtendría el 29,3 % de los sufragios, el PP un 24 %, Vox un 14,9 %; Unidas Podemos un 11,8 %; y Ciudadanos un 6,8 %.



El 55,5 % de los encuestados opina que la moción no era necesaria y el 25,6 % que sí lo era pero no adecuada en estos momentos, asimismo, el 39,3 % cree que el partido de Santiago Abascal la presentó para conseguir protagonismo y el 20,5 % para "ganarle terreno" al PP.



El 40 % de los que votaron al PP está a favor de que los populares dijeran 'no' a la moción Vox, mientras que el 34,9 % se hubiera abstenido y el 17,5 % habría votado a favor.



El 72,5 % de los votantes de Abascal considera que el PP tendría que haber votado 'sí', además, el 56,7 % tiene peor imagen de Casado que antes.



El 44 % de los votantes de Ciudadanos también apoya el 'no' del PP y el 39 % hubiera preferido la abstención según la encuesta.



Algo más de seis de cada diez entrevistados (el 64,7 %) tiene la misma opinión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que antes del debate, el 11,1 % mejor, y el 17,1 %, peor; mientras que en el caso del presidente del PP, Pablo Casado, el 22,2 % de los entrevistados ha mejorado su opinión; el 50,8 % tiene la misma y el 19, 3 %, peor.



El 66,1 % no ha cambiado su opinión sobre la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el 63,3 % mantiene la misma idea del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.



En el apartado de valoración de líderes políticos, el jefe del Ejecutivo sigue siendo el más valorado con un 4 y le siguen empatados Casado y Arrimadas, con un 3,6 sobre 10, Pablo Iglesias, con un 2,9 ; y Abascal, con un 2,2.



Entre sus votantes, según la encuesta el mejor valorado es el líder de Vox.