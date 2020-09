La Policía disuelve una concentración frente a la Asamblea de Madrid

La Policía ha disuelto este jueves una concentración que se ha formado frente a la Asamblea de Madrid tras la celebrada por más de un centenar de personas alrededor del centro de salud Ángela Uriarte, en el distrito Puente de Vallecas, para reclamar un sanidad pública de calidad y la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



A través de imágenes en redes sociales, se ve cómo la Policía Nacional y antidisturbios han disuelto esta concentración improvisada frente a la Asamblea de Madrid, ubicada en la zona de Entrevías-Puente de Vallecas.



Tras la concentración en el centro de salud, un grupo de alrededor cincuenta personas han trasladado sus quejas a la Asamblea de Madrid, a escasos 500 metros de dicho centro sanitario, donde ha intervenido la Policía, ya que han cortado la calle Pablo Neruda, algo que no estaba autorizado ni comunicado a la Delegación del Gobierno.





Según fuentes de la Policía, se ha detenido a tres personas que han cargado contra las fuerzas de seguridad lanzándoles piedras.Emergencias Madrid ha indicado a Efe que los sanitarios de Samur-Protección Civil ha atendido a cuatro policías por contusiones leves.Por otro lado, a dos manifestantes: una chica de 17 años con una brecha en la cabeza que ha firmado el alta voluntaria y otro chico de 19 años con una contusión cabeza leve, que no ha necesitado ser trasladado a ningún centro sanitario.La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, quien había acudido a la concentración en el centro de salud, ha asegurado en redes sociales que lo sucedido en Vallecas ha sido "una vergüenza": "No hay justificación para actuar con violencia sobre los vecinos y vecinas que defienden los servicios públicos".También a través de Twitter, el portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha apelado al Gobierno para que explique "el diferente trato a quien se concentra en Vallecas o en Núñez de Balboa.Del mismo modo se ha pronunciado el edil de Más Madrid Jorge Castaño en Twitter, quien ha señalado que "más allá de cuestiones éticas o de la evidente diferencia de trata con otras movilizaciones, esto es una enorme torpeza política".Ha dicho al delegado de Gobierno, José Manuel Franco, que hay "cargos que son incompatibles, no se puede ser Delegado del Gobierno y secretario general del partidos socialista en Madrid".Este jueves, con el lema #LosBarriosSeLevantan, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) había impulsado concentraciones en más de 50 centros sanitarios de la Comunidad de Madrid para exigir la mejora de la Atención Primaria, la contratación de rastreadores, apertura de zonas verdes o el refuerzo de los medios de transporte públicos.Al igual que han mostrado su rechazo a los actuales confinamientos selectivos, por considerarlos "injustos, segregadores, estigmatizadores y, además, poco eficaces desde el punto de vista sanitario".En la actualidad hay restricciones en 26 áreas sanitarias de los distritos de la capital de Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal, y 11 de las localidades de Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.Aunque la Comunidad de Madrid ha indicado que estudia restricciones de movilidad en otros puntos de la región que previsiblemente serán anunciadas este viernes, 25 de septiembre.