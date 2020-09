El PNV cree que otra prórroga presupuestaria en el Estado traería elecciones

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido este viernes de que en el actual contexto "no sería viable mantener una prórroga del presupuesto un año más" en el Estado y ha avisado de que la no aprobación de otras cuentas "nos traería elecciones", lo cual "no necesitamos" en los actuales momentos de crisis económica "inmensa".



Esteban, en una entrevista en Radio Euskadi, ha afirmado que el PNV "tiene claro que, por la situación económica y política, sería interesante dotar de cierta estabilidad al Gobierno" y ha asegurado que su partido hará lo que esté en sus manos "para que esto suceda".



El representante del PNV, que ha indicado que "lo más lógico" para aprobar los presupuestos sería optar por "la mayoría que posibilitó la investidura" de Sánchez, ha anunciado que se reunirá el próximo miércoles con la socialista Carmen Calvo, dentro de la ronda de contactos iniciada por la vicepresidenta primera.



Ha considerado, sin embargo, que el encuentro "no va a ser exactamente para la negociación presupuestaria", al entender que "eso lo abordará en su momento" la propia ministra de Hacienda, y que estará más enfocado a tratar sobre la legislatura.



Respecto a los contactos organizados en paralelo por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, con ERC y EH Bildu, Esteban ha afirmado que en esa ronda el PNV no tiene que hablar con el dirigente de Unidas Podemos porque éste no tiene "las claves del presupuesto".



Por otra parte, ha calificado como un "error" el recibimiento ofrecido por decenas de personas en la noche del pasado miércoles a un expreso de ETA en Bilbao. "No se debería producir", ha dicho.