El CIS da a Sánchez la valoración más baja desde que empezó la pandemia

El barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la valoración más baja desde que comenzó la pandemia, en concreto un 4,6.



Todos los líderes, no obstante, ven cómo la nota lograda en el barómetro anterior cae ahora, especialmente la del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que pasa del 3,7 al 3,3.



Los márgenes de confianza del presidente y del líder del principal partido de la oposición, el PP, se encuentran bajo mínimos. Sánchez inspira poca o ninguna confianza al 66,2 por ciento de los ciudadanos y Pablo Casado, al 85 por ciento.



Desde que la institución que preside José Félix Tezanos empezó en abril a preguntar por lo qué hacen y dicen los líderes políticos ante la ola de contagios por coronavirus, Sánchez se había movido entre aprobados justos y un suspenso cercano al 5.



El estudio conocido este jueves le da un 4,6, tres décimas inferior a la más baja que los ciudadanos le habían dado hasta ahora.



En abril, ya en vigor el estado de alarma, incluso con la ciudadanía confinada y sin apenas movilidad, el presidente obtuvo un 5,2; en mayo, cuando el Gobierno marcó franjas horarias para salir a la calle, la nota fue un 5.



La del mes siguiente bajó al 4,9 y en julio, con la "nueva normalidad" en marcha, se situó en el 5,1. En agosto no hubo barómetro.



El estudio publicado este jueves se hizo entre los pasados días 1 y 7, un momento en el que era notoria la incertidumbre por el comienzo del curso escolar y con las cifras de contagios y hospitalizaciones en aumento paulatino.



La valoración que los ciudadanos hacen de los líderes se resiente. Además de las caídas de Sánchez y de Iglesias, se registra también la de la líder de Cs, Inés Arrimadas (del 3,9 de julio al 3,7); del líder del PP, Pablo Casado (del 3,5 al 3,2) y del de Vox, Santigo Abascal (del 2,5 al 2,3).



Cuando la puntuación no tiene en cuenta la gestión del coronavirus, la tendencia es similar.



Sánchez llega al 4,6, la misma que en julio, seguido por Arrimadas, que sube una décima para situarse en el 4. Es la única subida.



Casado sufre un leve retroceso hasta el 3,4, al igual que Iglesias, aunque él pierde cuatro décimas y desciende a una nota del 3,2. Abascal se mantiene en el 2,5.