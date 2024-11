¿Quién actuó tarde? El Gobierno rebate las declaraciones de Mazón

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico afirma que la argumentación del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la que criticó que el Gobierno de España, si conocía la información del riesgo de rotura de la presa de Forata desde la 17:30 horas, no tomara ninguna decisión ni alertara a la población, ha sido "desmontada" por la propia Consellería de Interior.



Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, a través de un comunicado remitido a EFE indican que en una nota de prensa enviada este sábado por la Consellería de Interior de la Generalitat Valenciana, ésta admite que es el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) "el que estaba en conocimiento del riesgo y al mando de la situación".



"A partir de las 18:00 horas, el CECOPI gestionaba la situación de la presa de Forata. Desde Emergencias se envió el aviso a los municipios afectados por la posible rotura de la presa y se mantenía contacto fluido con la Confederación Hidrográfica del Júcar analizando la evolución de la presa de Forata y previendo los escenarios que podían ocasionarse", refiere la nota de la Consellería.



Las fuentes del Ministerio destacan que "es falso que no se hiciera “absolutamente nada por alertar a la población”, como asegura Mazón en su tuit. Así mismo, las fuentes del Ministerio sostienen que tamién es "falso que la información sobre el peligro de rotura de la presa se dilatara hasta las 20h como sugiere la Generalitat Valenciana en la nota de prensa difundida tras el mensaje de Mazón en X".



Según la cronología facilitada a EFE por las fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a las 16:55 h. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comunica por email al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) que en la próxima hora se prevén caudales superiores a 1000m3/s en el rio Magro por el alivio de la presa. Las poblaciones que se pueden ver significativamente afectadas por el rio Magro son Montroi, Real, Alfarp, l'Alcudia y Algemessí".



A las 17:35 h., prosigue el relato del Ministerio, "El CCE emite una alerta hidrológica en todos los municipios ribereños de los ríos Magro y Júcar por el aumento de caudal en el río Magro en base a la información de la CHJ de que se podían alcanzar los 1.000 m3/s. “Se pueden producir desbordamientos generalizados en las áreas próximas al río. Se aconseja el alejamiento de la población de las zonas próximas al río".



Diecisiete minutos después, a las 17:52h, "la CHJ notifica por email a las autoridades de protección civil de la Generalitat la declaración del escenario 1 del Plan de Emergencia en relación con la presa de Forata. Se trata de un escenario de aplicación de medidas correctoras, en el que de no aplicarse medidas de corrección (técnicas, de explotación, desembalse, etc.), podría ocasionarse una avería grave de la presa, si bien la situación puede solventarse con seguridad mediante la aplicación de las medidas y medios previstos".



A las 18:05 h, continúan el relato las fuentes del Ministerio, "la CHJ notifica por email a las autoridades de protección civil de la Generalitat la declaración de escenario 2 del Plan de Emergencia en relación con la presa de Forata. Se trata de un escenario excepcional, en el que existe peligro de rotura o avería grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado mediante la aplicación de las medidas y medios disponibles".



Enfatiza que "el CECOPI conocía el riesgo. Si el president -Carlos Mazón- estaba realmente informado permanentemente de lo que sucedía a pesar de estar en una comida, como aseguró el viernes en su comparecencia ante Les Corts, entonces conocía también que había miles de personas en riesgo. Sin embargo, continuó en la comida".



Y concluye: "Si el CECOPI, al mando de la GVA (Generalitat Valenciana), emite una alerta hidrológica a las 17:35 por qué envió la alerta a las 20:12?"



El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, criticó este sábado la "inacción del Gobierno central cuando estaba en peligro la vida de 80.000 personas".



"El Gobierno de España estaba representado en el CECOPI, que se convocó la tarde del 29 de octubre, y tenía plena capacidad para tomar el mando en cualquier momento si conocía que desde las 17:30 horas había riesgo de que la presa se rompiera", ha señalado Mazón, que ha lamentado que "pudiendo actuar, no hicieron absolutamente nada durante tres horas" con la excusa de estar esperándole.



Mazón recordó asimismo que el president de la Generalitat no forma parte del CECOPI y su presencia no es necesaria para tomar ninguna decisión ejecutiva.



Mazón exigió que se aclare si el Ministerio de Transición Ecológica conocía la información y la dilató hasta las 20:00 horas que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llamó a la consellera de Interior, Salomé Pradas, alertando del riesgo inminente de rotura.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es