"El Gobierno tenía información desde las 17:30 y no hizo nada", reprocha Mazón

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reprochado este sábado al Gobierno de España que, si conocía la información del riesgo de rotura de la presa de Forata desde la 17:30 horas, no tomara ninguna decisión ni alertara a la población.



Mazón critica la "inacción del Gobierno central cuando estaba en peligro la vida de 80.000 personas".



"El Gobierno de España estaba representado en el CECOPI, que se convocó la tarde del 29 de octubre, y tenía plena capacidad para tomar el mando en cualquier momento si conocía que desde las 17:30 horas había riesgo de que la presa se rompiera", ha señalado Mazón, que ha lamentado que "pudiendo actuar, no hicieron absolutamente nada durante tres horas" con la excusa de estar esperándole.



Recuerda asimismo que el president de la Generalitat no forma parte del CECOPI y su presencia no es necesaria para tomar ninguna decisión ejecutiva.



Mazón exige que se aclare si el Ministerio de Transición Ecológica conocía la información y la dilató hasta las 20:00 horas que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llamó a la consellera de Interior, Salomé Pradas, alertando del riesgo inminente de rotura.



"Es un dato de suma importancia que el Gobierno tiene que esclarecer. Es muy grave que supiera que la presa podía romperse sin que hicieran absolutamente nada por alertar a la población cuando tenían capacidad para poder hacerlo", ha puntualizado Mazón.



El president ha publicado asimismo en su cuenta de la red X un mensaje en el que afirma que "el nuevo argumento del Ministerio de Transición Ecológica es inquietante".



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Gobierno han cuestionado este sábado algunas de las afirmaciones sobre su gestión de la dana del 29 de octubre dichas por el president de la Generalitat, al que la oposición exige su dimisión mientras el PP reprocha al PSOE su tacticismo.



Desde Aemet, miembros presentes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre han destacado que entre las 17.00 y las 18.00 horas se estuvo hablando de la preocupante situación que ya se estaba viviendo en el barranco del Poyo y de la posibilidad de que la presa de Forata se rompiera, pero el mensaje masivo de Es Alert no se envió a la población hasta las 20.11 horas.



Fuentes de Aemet han indicado asimismo que la posibilidad de que la presa de Forata colapsara se mencionó en ese Cecopi alrededor de las 17.30 horas, casi tres horas antes de que la Generalitat activara el sistema Es-Alert de envío masivo de mensajes a los móviles de la población en Valencia.

