La cúpula del PP también cobra gastos de representación del partido

Como su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dirigentes de la cúpula del PP como Elías Bendodo o Pedro Rollán también perciben gastos de representación del partido, aunque la formación niega que cobren sueldos o sobresueldos.



El País ha revelado este viernes la declaración de bienes presentadas en el Senado por el coordinador general del PP, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, nuevo presidente de la Cámara Alta.



En estos documentos, que aún no están publicados en la web institucional, Bendodo comunica que percibió 14.500 euros netos en gastos de representación, mientras que Rollán informa de que percibió 25.560 euros en el mismo concepto.Fuentes del PP explican que estas cantidades no son sueldos, sino gastos de representación abonados en relación con la función que desempeñan ambos vicesecretarios que, además, están debidamente declarados a Hacienda.Estas cantidades se conocen después de que el PP tuviese que hacer público el monto que Feijóo recibió del partido, ante la exigencia del PSOE y las reclamaciones de obligada transparencia, pues la ley obliga a publicar las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y responsables de los partidos.El PP informó en junio de que Feijóo había ingresado 39.260 euros del partido en gastos de representación desde abril de 2022. La pasada semana, elDiario.es, rebeló que el líder del PP había percibido 31.850 euros más en calidad de presidente del grupo parlamentario en el Senado.Además de esas cantidades, Feijóo recibía 3.337,33 euros al mes, con 14 pagas, como senador y otros 1.958 mensuales por ser representante de la Cámara Alta por Galicia, una circunscripción que no es Madrid.