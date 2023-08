Vox mantiene en vilo al PP al no garantizar su apoyo a Feijóo a 24 horas de ver al rey

A menos de 24 horas de acudir a la ronda de consultas con el rey Felipe VI, Vox mantiene en vilo al PP al no garantizar su apoyo a una investidura de Alberto Núñez Feijóo, que sin este partido llegaría a la Zarzuela con menos apoyos explícitos que su rival, Pedro Sánchez.



Por contra, los socialistas han virado su posición para dejar vía libre a que Feijóo se dé un "tropiezo" en una investidura fallida, con lo que quitan además presión al monarca a la hora de nombrar candidato a la Presidencia del Gobierno.



En todo caso, los números se le han complicado al líder popular. Sin el respaldo de los 33 diputados de Vox, el PP se quedaría con 139 síes, los de sus 137 escaños y los de los diputados de UPN y Coalición Canaria, mientras que el socialista Pedro Sánchez contaría con sus 121 votos más los 31 de Sumar, hasta un total de 152.Este escenario echaría por tierra los argumentos del PP, que hasta ahora ha defendido que Feijóo debía intentar someterse a un debate de investidura por ser el ganador de las elecciones y quien más respaldo aglutinaba. Con Vox, el PP se quedaría a cuatro votos de la mayoría, mientras que Sánchez debe todavía coser los apoyos de sus socios.Vox ha pedido al PP "explicaciones" antes de que Santiago Abascal vea a Felipe VI. Quieren aclarar si los populares quieren seguir por la senda de los "acuerdos racionales y sensatos" o si optan por abonar un "cordón sanitario antidemocrático" para aislarles. Y también si les dejaron fuera de la Mesa del Congreso por un compromiso con el PNV.Por su parte, Moncloa recuerda que Feijóo no logró imponer "su proyecto destructivo del antisanchismo" el 23J y cosechó una derrota en la sesión constitutiva del Congreso, no obstante "si quiere ir a un debate de investidura, que vaya" pues creen que volverá a constatarse un fracaso.En el Gobierno insisten en que la única mayoría posible es la progresista.Otra variable a tener en cuenta son los tiempos. Antes de entrevistarse esta tarde con el rey, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha llamado a no precipitarse dado que en estos momentos ningún candidato tiene mayoría. No son partidarios de afrontar una "investidura flash como si hubiera una mayoría clara".Esteban, que con el rey ha conversado durante una hora, ha reiterado esta mañana que el PNV no apoyará a Feijóo porque no estará "en cualquier combinación en la que sea necesario Vox".También la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha abogado por dejar que el rey Felipe VI se "tome su tiempo", aunque en su caso cree que desde la constitución del Congreso "todo el mundo sabe quién tiene las mayorías y quién no las tiene".Otras formaciones como Coalición Canaria son, en cambio, partidarias de que haya un Gobierno "cuanto antes" y llaman a hacer "todos los esfuerzos posibles para que la legislatura pueda echar a andar", en palabras de la diputada canaria Cristina Valido.Así las cosas, el sí a Feijóo explicitado por UPN y Coalición Canaria en la primera jornada de la ronda de consultas del rey, que también se ha entrevistado con PNV y Sumar, no ha permitido despejar el escenario.La ronda concluirá mañana con el líder de Vox, Santiago Abascal, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.El calendario sigue corriendo con la amenaza de una repetición electoral, una posibilidad que UPN prefiere a un gobierno del PSOE con apoyo de EH Bildu.Si de esta ronda de consultas sale un candidato, el debate de investidura debería celebrarse la próxima semana para que las nuevas elecciones sean el domingo 17 de diciembre y que los españoles no tengan que votar en navidades. En caso contrario, los tiempos pueden demorarse y las urnas podrían llegar con el año nuevo.