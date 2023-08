El Gobierno declarará zona catastrófica en Tenerife por el incendio

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avanzado que en cuanto el incendio de Tenerife esté controlado el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que se conoce como 'zona catastrófica'.



El jefe del ejecutivo se ha acercado a la zona afectada por el incendio, que por el momento asciende a 13.383 hectáreas, y ha trasladado este anuncio a las autoridades locales con las que se ha reunido, encabezadas por los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.



Sánchez ha garantizado que el Gobierno "se involucrará" en las labores de reconstrucción de las zonas afectadas y en la ayuda a las personas damnificadas por el fuego, como está haciendo ahora durante las labores de extinción de manera "total, rotunda, absoluta", y ha proclamado que "toda España está con Canarias y con Tenerife"."Lo está ahora y lo va a estar cuando acabe, en la recuperación y la reconstrucción de todo lo que el incendio ha devastado", ha subrayado.Sánchez ha tenido palabras de solidaridad para las personas evacuadas de sus viviendas, que tuvieron que abandonar "sin saber si días más tarde podrán regresar" y encontrarse todo "tal y como lo dejaron".El presidente ha ensalzado "el comportamiento ejemplar" y el "compromiso cívico" del conjunto de la ciudadanía, que cobra especial relevancia, ha dicho, frente a este tipo de incendios que "de manera sobrecogedora" exhiben su "potencia catastrófica".Un reconocimiento que ha hecho extensivo a la "cooperación y coordinación" entre administraciones, así como al conjunto de "servidores públicos" involucrados en las labores de extinción, teniendo en cuenta que incendios "devastadores" en otras zonas del mundo, aparte de "esquilmar buena parte del patrimonio natural", se están cobrando vidas humanas."Afortunadamente esto no ha sucedido y esperemos que no suceda" , ha dicho, al tiempo que ha confiado en que el fuego pueda estar pronto controlado y extinguido, y para ello ha confiado en que la meteorología ayude, anticipando que "las próximas horas van a ser muy importantes".Pedro Sánchez ha hecho hincapié en "la naturaleza pública" del sistema de protección civil en España, que "hay que reconocer, respaldar y apoyar", como el Gobierno en funciones ha hecho "desde el primer minuto, y con el reconocimiento y aplauso del conjunto de la ciudadanía".En este punto, ha recordado que en la conferencia de presidentes autonómicos celebrada en La Palma se actualizó esa cooperación entre administraciones en materia de protección civil, lo que "permite ser más eficaces ante estas emergencias".Asimismo, ha destacado la labor realizada por los medios de comunicación, ante la necesidad de que la ciudadanía cuente con "una información fidedigna, veraz de lo que sucede, de la evolución del incendio", para "soslayar los bulos, la desinformación, que provocan angustia", como antes había apuntado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.Dávila ha agradecido la "máxima colaboración" y todos los medios destinados por el Gobierno de Canarias y por el central para combatir las llamas, en vista de las características de este incendio, que hizo que en apenas cinco horas se elevara a nivel dos de alerta.Ha admitido que sin la presencia de "medios pesados", como los hidroaviones y el Kamov, "habría sido imposible atender a zonas tan escarpadas", donde las brigadas no pueden acceder.Dávila ha indicado que gracias a la labor del amplio dispositivo material y personal desplegado se empieza a ver "un hilo de esperanza", aunque ha pedido mantener "máxima prudencia".Ha abundado en que "lo más importante es salvar la vida de las personas y salvaguardar los bienes", y por el momento, ha resaltado, tampoco hay que lamentar la pérdida de ninguna vivienda.Por último, ha indicado que la idea es que las personas desplazadas de sus casas puedan regresar "lo antes posible", lo que se hará "en condiciones de seguridad", y aunque el incendio "ha devorado una parte muy importante de los montes de Tenerife", ha subrayado que "el pino canario es resistente, como su población".El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido "la atención, el acompañamiento y la coordinación" con el Ejecutivo central."En momentos de esta dificultad es donde más las instituciones y la ciudadanía dan lo mejor de sí mismos", ha proclamado Clavijo, que también ha valorado el comportamiento "ejemplar" del pueblo de Tenerife y de toda Canarias, que unido a la coordinación entre administraciones y la labor de los medios de extinción ha permitido dar "una respuesta contundente y eficaz ante esta catástrofe".