Puigdemont asegura estar en Waterloo y no en Colliure en un "cuartel general" de Junts

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que actualmente está en Waterloo (Bélgica) y no en Colliure (Francia) instalado en un "cuartel general" de Junts, donde afirma que le ubican algunos medios de comunicación.

"Y que conste que me encantaría estar en un chalet de Colliure donde, según cierta prensa española generalmente bien intoxicada, he instalado un tipo de cuartel general. Pero no, ahora mismo estoy en Waterloo, donde llueve todo el día y la temperatura es de 14 grados", ha reprochado en Twitter.

"Siempre es bueno separar el grano de la paja. Estos días, entre las serpientes de verano y la increíble imaginación de parte de la prensa española (y de la catalana también), esto es imprescindible", ha añadido.