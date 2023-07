La CUP se queda sin representación en el Congreso al perder cerca de 150.000 votos

Cargando el reproductor....

La CUP, que en la última legislatura ha dispuesto de dos diputados en el Congreso, se ha quedado esta vez sin representación, al perder cerca de 150.000 votos con respecto a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.



Con el 98,51 % escrutado, la CUP, que se presentaba por segunda vez a unas generales, acumula 97.529 votos en Cataluña, un 2,81 %, en contraste con los 246.971 votos (6,37 %) obtenidos en 2019, que le sirvieron para conseguir dos escaños en la circunscripción de Barcelona, para Mireia Vehí y Albert Botran.



En una primera valoración ante los medios con el escrutinio ya avanzado, el cabeza de lista de la CUP al Congreso por Barcelona, Albert Botran, ha lamentado que los anticapitalistas se hayan quedado sin representación parlamentaria, después de perder apoyo en las cuatro provincias catalanas.



Botran ha reconocido que no han alcanzado sus objetivos, pero ha asegurado que "hoy no acaba nada ni nadie se va a casa", por lo que ha insistido en la importancia de organizarse en "sindicatos y en el conjunto del tejido popular".



Para el candidato anticapitalista, su formación debe hacer autocrítica para entender los motivos por los que la CUP no ha sido capaz de "abrir camino" y ha bajado cerca de 3,5 % puntos en el conjunto de Cataluña con respecto a las generales de 2019.



De hecho, en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, las candidaturas en las que participó la CUP lograron 313 ediles (133.403 votos), 21 concejales menos (y 43.073 votos menos) que en las municipales de mayo de 2019, cuando consiguieron 334 ediles con 176.476 votos (el 5,05 %).



A pesar de los resultados, Botran ha afirmado, ante militantes y simpatizantes del partido congregados frente la sede para seguir la noche electoral, que continuará la lucha para dar "una alternativa independentista, antifascista, feminista y ecologista".