Girona aprueba desvincularse de la monarquía

El pleno del ayuntamiento de Girona ha aprobado este jueves que la ciudad se desvincule de la monarquía al aprobar una moción presentada por entidades independentistas que ha contado con el respaldo del equipo de gobierno, formado por Guanyem, Junts y ERC, la abstención del PSC y la oposición de PP y Vox.



Desde la Coordinadora Antimonárquica de las Comarcas Gerundenses, protagonista recientemente de una protesta con motivo de la presencia de la familia real en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona, su portavoz, Quim Tell, ha sido quien inicialmente ha defendido la moción.



Las votaciones han dado paso a un tenso enfrentamiento entre el alcalde, Lluc Salellas, y la líder del grupo municipal socialista, Silvia Paneque, a tres días de las elecciones generales.



Salellas ha asegurado que "Girona es una ciudad republicana" y ha lamentado que sólo diecisiete de los veintisiete concejales del pleno hayan apoyado esta ruptura de vínculos con la monarquía.



El alcalde ha agradecido el "trabajo" que realizan entidades como las que han presentado la moción, Ateneu 24 de Juny y el Casal Independentista El Forn, y ha explicitado al grupo socialista que lo que se decidía "no es un tema identitario nacional" si no "republicano, de valores democráticos".



Al intentar dar la réplica, Lluc Salellas le ha recordado a Silvia Paneque que el turno de intervención del PSC ya lo había agotado el concejal Maxi Fuentes y, al ponerle ésta en duda su espíritu democrático, le ha espetado que desde su formación no le darán lecciones "cuando el Ministerio del Interior permite que se infiltren policías".



Salellas se refería así al caso aireado esta semana por el independentismo de Girona de la supuesta infiltración en sus filas de una agente de policía.



Maxi Fuentes, en las intervenciones de cada grupo tras la presentación de la moción, había acusado al equipo de gobierno, integrado por tres partidos independentistas, de esconderse tras las entidades sociales para presentar una propuesta que debía haber puesto sobre la mesa en primera persona.



La propuesta, que se suma a la declaración de Felipe VI como persona non grata en Girona de 2017, ratificada un año más tarde, se ha aprobado con los ocho votos de Guanyem, seis de Junts y tres de ERC frente a las abstenciones de los ocho concejales socialistas y la oposición del PP y el de Vox.