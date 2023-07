Pedro Sánchez: Ganaremos las elecciones y sumaremos con el partido de Yolanda Díaz

Cargando el reproductor....

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que, frente a lo que siguen vaticinando las encuestas, el PSOE está remontando, será el partido más votado el próximo domingo y estará en condiciones de formar Ejecutivo junto a Sumar.



"Nosotros ganaremos las elecciones, nosotros sumaremos con el partido de Yolanda Díaz y estoy convencido de que no voy a poder contar con la abstención del Partido Popular", ha recalcado en una entrevista en Radio Nacional de España.



El jefe del Ejecutivo ha vuelto a criticar que algunos encuestas no aporten todos los datos respecto a su realización, pero ha ido más allá en ese reproche al considerar que hay una "clara intencionalidad" en lo que pretenden algunos de esos sondeos que publican medios conservadores.



El objetivo, según ha asegurado, es desmovilizar a votantes del PSOE y de otras fuerzas progresistas.



Sánchez ha recordado que pese a los que decían también algunas encuestas en otras elecciones generales, el PSOE, con él al frente, logró el Gobierno cuando nadie pensaba que eso iba a ocurrir.



Algo que dice estar convencido que se va a repetir también el próximo 23 de julio porque "nada está escrito" y "para nada la suerte está echada".



Ante la posibilidad de que se ofreciera como candidato a la investidura aunque no fuera el más votado pero estuviera en condiciones de intentar formar Gobierno con Sumar, se ha limitado a señalar que esa propuesta es una cuestión que le corresponde al rey.



Sánchez ha vuelto a alertar de las consecuencias que tendría un Gobierno de PP y Vox, y entre ellas ha citado lo que podría ocurrir en Cataluña, ya que cree que con un Ejecutivo de coalición entre el partido de Alberto Núñez Feijóo y el de Santiago Abascal, existe el riesgo de que se vuelva a la situación que vivió esa comunidad años atrás.



Tras garantizar la total limpieza del voto por correo, ha reiterado que volvería a contar con partidos como ERC o EH Bildu para sacar adelante medias en favor de los ciudadanos.



El presidente del Gobierno participa este lunes en Bruselas en la cumbre UE-CELAC, pero ha justificado que se ausente de la cena de este evento para asistir a un acto del PSOE en Huesca esta tarde porque no podía estar dos días enteros en la capital belga a escasas fechas de las elecciones.



Al término de ese acto en Huesca, volverá Bruselas para estar presente el martes en la clausura de la cumbre.