El debate: Menos ruido y alguna nuez

Los protagonistas del debate "a siete" de RTVE no han cumplido el refrán de 'mucho ruido y pocas nueces', porque esta noche sí se ha hablado más de política y el estudio 6 de Prado del Rey no se ha convertido tanto en el ring del "y tu más" del cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoó.



Un debate, el de hoy, que ha empezado bajo la sombra del que protagonizaron el lunes los dos candidatos a la presidencia, pero en el que, a diferencia de aquel, se han podido escuchar más propuestas y se han tocado más temas.



Todo ello, aunque los portavoces del PSOE y PP, Patxi López y Cuca Gamarra, hayan tenido al inicio la tentación de hacer su propio debate a dos dentro del debate a siete, con acusaciones recíprocas de mentir, hasta que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha intervenido: "que esto no es un cara a cara".



Las acusaciones de mentir han llegado al punto de que López ha asegurado que, si el PP fuera Pinocho, "la nariz le llegaría hasta Canarias", el último Gobierno que el PP ha pactado al margen de la fuerza más votada, el PSOE.



El debate ha tenido en general un tono moderado y respetuoso, aunque ha habido interrupciones y momentos más tensos.



El más díscolo ha sido Rufían, que se ha metido en todos los charcos, y ha tratado de meter a los demás, especialmente a Patxi López, a quien ha interpelado directamente en varias ocasiones y también a Aina Vidal, de Sumar, quien ha sido la que ha desgranado mayor número de propuestas.



A ambos les ha hecho pressing para que se mojaran sobre cuál va a ser su política respecto a Cataluña, si se animan a apoyar un referéndum para su independencia, pero no lo ha conseguido.



Si, pese a su insistencia, el tono entre ellos tres ha sido amable, la cosa ha sido muy distinta con el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien se ha llevado las mayores críticas de López, de Vidal, de Rufián y, sobre todo de Óscar Matute, a cuyo partido, EH-Bildu, ha acusado de ser "el brazo político de ETA".



Espinosa ha recordado que hoy hace 26 años del asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco y ha preguntado a Matute dónde estaba entonces.



El portavoz de EH-Bildu ha respondido que en una vigilia pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco y, tras subrayar el tiempo transcurrido desde entonces, ha reivindicado a su partido en la no violencia.



Ahí las caras eran ya largas e incluso López ha dicho sentir una tristeza "infinita" porque se sacara al fantasma de ETA cuando ya no existe. "La ganamos y la democracia es mucho mejor que usted", le ha reprochado a Espinosa, mientras que Aina Vidal también calificaba de vergüenza el uso del terrorismo por parte del portavoz de Vox.



Si Rufián no consiguió una respuesta escueta de PSOE y Sumar sobre Cataluña, si lo logró respecto a la ley del solo si es si y el "capote" que le echó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la que dijo sentirse muy orgulloso. "Yo también", respondió Aina Vidal.



Como en todo debate que se precie ha habido gráficos, exhibidos por PP y Vox, y hasta revistas infantiles en catalán, como los ejemplares que Rufián ha regalado a Gamarra y a Espinosa de los Monteros.



Ha habido compañeros de debate de principio a fin, especialmente Sumar con PSOE, porque sí ha habido una cosa clara de este intercambio de opiniones es que los de la candidatura de Yolanda Díaz quiere ir "juntas" con los socialistas. "Patxi hemos hecho cosas increíbles", ha llegado a decir.



Otros han bailado solos, porque el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que no son la muleta de nadie.