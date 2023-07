El PP compara el "sanchismo" con la aluminosis: "Ha sido corrosivo con el país"

El coordinador general del PP y candidato número uno al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado este miércoles que "el sanchismo ha sido corrosivo para el país", al igual que la aluminosis daña la estructura de los edificios: "Los debilita, los carcome y los pone en peligro de derribo".



En un acto en Málaga, el dirigente popular ha afirmado que España "ha resistido cinco años de aluminosis sanchista", porque el país "tiene fuerza" y es un edificio fuerte", pero "no tanto como para aguantar cuatro años más".



Por eso, Bendodo ha llamado a "pasar página al sanchismo" y "ganar bien" en las elecciones del 23J para que España tenga "el Gobierno que se merecen los españoles".



Ha recordado que el PP presentó ayer su programa electoral, con 365 medidas, buena parte de ellas económicas, como la rebaja del IRPF para los que ganan menos de 40.000 euros al año, y otras dirigidas "a cerrar la herida que Sánchez le ha hecho a los pilares del Estado", como la recuperación del delito de sedición o iniciativas para despolitizar la justicia o los órganos del Estado.



"Una cura de sentido común", ha subrayado Bendodo.



Ha criticado asimismo que Pedro Sánchez esté acudiendo en esta precampaña a programas de televisión que ha criticado "vilmente" con anterioridad, con lo que "busca su propio indulto".



"No le bastó con indultar a los golpistas de Cataluña, pero los españoles no vamos a indultarle porque se hace la víctima y pide perdón con la boca pequeña. No tiene indulto posible, el daño que le ha hecho a este país no tiene perdón", ha manifestado.



En su opinión, el líder del PSOE es "el presidente de las mil mentiras" y el que ha aplicado "sectarismo y radicalidad" a una sociedad tranquila como la española".



Ahora, además, "usa" la presidencia española del Consejo de la UE "para hablar mal del PP y de España", ha opinado.



Respecto a la macroencuesta preelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tiene previsto difundir este miércoles, Bendodo ha avanzado que "hoy le dará el último servicio a Sánchez".



"Dirá que el PSOE va a ganar, que Sumar va a ser la tercera fuerza, que Sánchez es el mejor del mundo mundial y que el PP no tiene ninguna posibilidad", ha dicho Bendodo, que ha insistido en que hoy José Félix Tezanos "le va a prestar el último servicio" a Sánchez "con otro CIS trucado".