La herencia universal de 20.000 euros que propone Yolanda Díaz se cobraría a los 23 años

La herencia universal que propone la candidata a la Presidencia de Sumar, Yolanda Díaz, consiste en una transferencia de 20.000 euros a todo ciudadano que cumpla los 18 años, que la cobraría al cumplir los 23, y su puesta en marcha tendría un coste estimado de 10.000 millones de euros, que se recaudarían mediante un impuesto a las grandes fortunas.



Así lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, quien ha detallado la medida anunciada el domingo por Díaz, cuyo fin es "garantizar la igualdad de oportunidades".



La herencia universal, ha indicado Urtasun, es "un derecho que se adquiriría a los 18 años y que se haría efectivo a los 23"; entre tanto, se ofrecería al beneficiario un "acompañamiento administrativo" para "desarrollar un proyecto con ese dinero".



Dicho proyecto podría ser de tres tipos: de "inserción laboral", de "emprendimiento" o de "formación".



Sumar no ha planteado limitación alguna a esta prestación, que a tenor de lo propuesto podría ser cobrada sin necesidad de cumplir requisitos de renta ni objetivos ligados al proyecto emprendido.



Urtasun sí ha aclarado que la herencia universal no tendría carácter retroactivo, esto es, que sólo beneficiaría a quienes cumplan los 18 años después de haberse aprobado la medida.



Su coste sería, calcula Sumar, de unos 10.000 millones de euros, lo que equivale "aproximadamente al 0,8 % del PIB" de España, y se financiaría "a cargo de un impuesto a las grandes fortunas".



Urtasun lo ha justificado diciendo que "el 60 % de la riqueza que hay hoy en día en España es heredada", y ha agregado que la iniciativa "no es muy distinta" a la sanidad o educación públicas, que también son "derechos universales".



Y estos últimos están financiados "con imposición progresiva", mientras que en el caso de la herencia universal lo que se haría, específicamente, es "gravar las grandes fortunas".



Por último, Urtasun ha contestado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que en una entrevista con TVE ha cuestionado la herencia universal por plantearse "sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta ni un objetivo concreto".



En este sentido, Urtasun ha señalado que el Plan España 2050 elaborado por el Gobierno sugiere que la herencia pública universal podría ayudar a que "no se agudice" la desigualdad intergeneracional y, por tanto, es una posibilidad que se "debería explorar".