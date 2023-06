CSIF denuncia el cierre de 15.000 camas hospitalarias ante la llegada del verano

Hasta 15.000 camas hospitalarias, el 13% del total, podrían cerrar este verano ante la falta de personal sanitario por las vacaciones, según ha denunciado este viernes la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que ha advertido del colapso sanitario que se avecina especialmente en zonas turísticas.



En una nota de prensa, el sindicato ha alertado de que el cierre de camas provocará un aumento de la demanda de asistencia sanitaria y la saturación de hospitales, que irá en paralelo a una disminución de las operaciones quirúrgicas, con aumento de la lista de espera, y una reducción de las consultas de Atención Primaria "ya que el personal que coge vacaciones, no será sustituido".



CSIF ha pedido al Ministerio de Sanidad que aborde las demandas de personal y medios que necesita el sistema sanitario en la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a fin de que tomar medidas y no colapsar "aún más" los servicios sanitarios con la llegada de turistas.



El sindicato ha exigido a Sanidad y a las comunidades autónomas un plan de contingencia para corregir el déficit de profesionales y ha denunciado "falta de transparencia e improvisación de los servicios de salud autonómicos en cuanto a los recursos disponibles para afrontar el verano".



En concreto, CSIF se ha referido a la Comunidad de Madrid y ha afirmado que si bien cuenta con un plan de contingencia, "no ha detallado en qué consiste dicho plan ni ha avanzado sus previsiones sobre contratación de personal de refuerzo".



Según el sindicato, otras autonomías, como Aragón o Extremadura, reconocen que no disponen de plan de contingencia y tampoco ofrecen datos claros sobre previsiones de contratación de refuerzo.



Baleares y Castilla y León se suman a las comunidades sin plan de contingencia, si bien en este caso tampoco contemplan reforzar las plantillas.



En los planes que propone CSIF se deberá incluir refuerzos de personal en centros de salud y hospitales que reciban especial afluencia de turistas, además dichos planes tendrán que contemplar la sustitución de la totalidad del personal del ámbito sanitario que está de vacaciones, incapacidad temporal o asuntos propios.