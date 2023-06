Montero dice que la continuidad del impuesto a grandes fortunas se negociará con las CCAA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la continuidad del impuesto a las grandes fortunas se tendrá que negociar con las comunidades autónomas en el ámbito de la reforma del modelo de financiación autonómica en el que está incluida la fiscalidad sobre el patrimonio.



"Cuando presentamos esa figura fiscal ya trasladamos que la hacíamos temporal porque entendíamos que para el periodo de finalización del impuesto estaremos inmersos en el debate de la reforma de la financiación autonómica", ha dicho antes de participar en unas jornadas en la sede de UGT al ser preguntada por la propuesta de Sumar de convertirlo en un tributo permanente.



"Discutiremos con las comunidades autónomas cómo queda definitivamente configurado este impuesto, pero nuestra opinión ha sido siempre muy clara: el sistema fiscal le tiene que pedir una mayor contribución a los grandes patrimonios", ha aclarado Montero.



EL PP TIENE QUE ACLARAR SU ALTERNATIVA A LA REFORMA LABORAL



Montero ha puesto en valor los acuerdos sociales alcanzados con el Gobierno de coalición y ha insistido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo "que diga con claridad cuál es la alternativa que tiene el PP a la reforma laboral".



Asimismo, le ha emplazado a presentar un programa alternativo concreto sobre los cambios que hará a la reforma de pensiones y ha asegurado que "lo tienen, pero no lo quieren contar".



Según la ministra, el PP solo busca "hacer borrón y cuenta nueva" y "derogar las políticas de éxito de esta legislatura" que se han conseguido con mayoría parlamentaria y gracias al diálogo social entre los trabajadores y empresarios.



"A mí las palabras de Feijoó me hacen retrotraerme a una época de sufrimiento de los trabajadores", ha expresado la ministra durante el acto inaugural, donde ha instado a los trabajadores presentes a "no perder la memoria".