Abascal exige "mano firme" en las negociaciones con el PP sobre los pactos tras el 28M

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este viernes a sus candidatos autonómicos y municipales "mano firme" y que no caigan en "presiones", "manipulaciones" y "trampas" en las negociaciones con el PP sobre los pactos para formar gobierno tras las elecciones del pasado domingo.



"No creáis nada que no nos oigáis decir", ha escrito Abascal en un mensaje dirigido a los suyos en las redes sociales, en el que les anima "a conseguir, desde la responsabilidad, muchas alternativas".



El líder de Vox insiste en que en su partido hablan "muy claro" y "sin bandazos" y, aunque reafirma su mano tendida al PP para negociar gobiernos autonómicos y municipales, insiste en que deben mantenerse "firmes" en las conversaciones.



Advierte de que con Vox no funcionan las presiones: "nosotros, como siempre: mano tendida para construir alternativas, sin aceptar ni proponer chantajes. Y mano firme para representar a nuestros electores", ordena.