Calviño: Avanzar las elecciones es bueno para la estabilidad y para dejar la incertidumbre

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, considera que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales a julio es "la correcta" para ganar "claridad y una estabilidad ante una perspectiva de estar 6 meses con incertidumbre".



En una entrevista en TV3, Calviño ha asegurado este miércoles que desconocía las intenciones de Sánchez de avanzar los comicios antes de que lo anunciara públicamente el lunes, pues no se lo consultó, algo que tampoco le sorprendió, porque es una prerrogativa que le corresponde a él.



En este sentido, ha considerado que, dadas las circunstancias tras los resultados del 28M, "era lo correcto, es lo que se debía hacer y es coherente con la persona", de Pedro Sánchez, de quien ha dicho que "es una persona honesta, que tiene los valores y los principios muy claros y que siempre antepone el interés general".



En su opinión, lo que pasó el domingo es que el "PP ha absorbido a Ciudadanos y Podemos se ha hundido", por lo que considera necesario que los partidos que están a la izquierda del PSOE se unan ahora y tengan "la mayor representación posible".



Ha advertido no obstante que "la política económica de nuestro Gobierno ha estado claramente liderada por el PSOE, por el presidente y por mí, que hemos estado totalmente alineados", y que la influencia de la parte representada por Podemos en estas políticas "ha sido muy baja".



Respecto al nuevo partido Sumar de Yolanda Diaz, ha insistido en que "es muy importante que se unan todos los partidos de la izquierda y que podamos tener ahí un complemento" para gobernar, lo que daría "una garantía de continuidad con una política económica responsable y de justicia social que funciona, como se demuestra con los datos".



Preguntada por si en las próximas elecciones irá dentro de las listas del PSOE, ha dicho que no: "Nunca he ido en las listas y mi compromiso con el proyecto no tiene que ver con estar o no en una lista".