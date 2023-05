Belarra defiende la "valentía" de UP frente a la derecha "asalvajada"

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Ione Belarra, ha afirmado este domingo, en el primer gran acto de campaña de Unidas Podemos en la Comunidad de Baleares, que frente a una derecha "asalvajada" y un PSOE de "parches", esta coalición "es la única con la valentía suficiente para transformar".

Belarra se ha pronunciado así en un acto, celebrado en el término municipal de Calvià (Mallorca), en el que ha equiparado las próximas municipales y autonómicas del 28M a "un referéndum sobre vivienda".

Por ello, ha reivindicado que "quien quiera votar sí a la vivienda ha de votar Unidas Podemos" porque enfrente están el PP, "que sigue su línea inconstitucional y ya ha amenazado con incumplir la primera Ley de Vivienda de España" y el PSOE, "que lleva tres años poniendo palos a las ruedas para que este país no tuviera medidas que ayudaran al pago del alquiler, incumpliendo además un acuerdo de gobierno".

Por este motivo, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España ha pedido a los ciudadanos que el próximo 28 de mayo, antes de ir a votar, "recuerden quién ha hecho qué esta legislatura".

"Yo no me olvido de como el exministro José Luis Ábalos dijo que "la vivienda es un bien de mercado", ni de como el presidente Pedro Sánchez se ha reunido con fondos de inversión, o como el presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) y exministro socialista Joan Clos, ha puesto palos a las ruedas para que España no tuviera su primera Ley de Vivienda, que será ley el próximo miércoles en el BOE, gracias a los ciudadanos y Unidas Podemos", ha subrayado.

Precisamente, en este sentido, ha asegurado que, en Baleares, "la única que se va a dejar la piel para que se regule el mercado de la vivienda; que los ayuntamientos recarguen el IBI, para que la vivienda vacía salga al mercado, y va a reclamar la excepción balear va a ser la coordinadora de Podemos Baleares y candidata de Unidas Podemos al Govern, Antònia Jover", la misma que "es la única con la valentía suficiente para meter mano a los alquileres turísticos".

"Nosotros no le debemos ni un euro a los fondos de inversión, ni bancos. Por eso, somos los únicos capaces de aguantar la presión mediática, que ejercen los que se oponen a quienes defienden lo que necesita la gente humilde de este país", ha continuado.

Al respecto, Belarra ha rememorado como, en su día, "dijeron que Unidas Podemos iba a hundir la economía y lo único que ha pasado es que los trabajadores más precarios, mujeres y jóvenes, tienen un poco más de dinero en el bolsillo; o como los que se mostraron reticentes al impulso del tope al gas, llamando a los miembros de esta formación demagogos, ahora sacan pecho de la medida; lo mismo que sucedió con el abaratamiento o la gratuidad del transporte público".

"Unidas Podemos trabaja para la gente, para convertir en posible aquello que aún algunos se empeñan en decir que no lo es", ha dicho la secretaria general del partido morado, mostrándose "profundamente orgullosa" de como, por ejemplo, en Baleares, Unidas Podemos, ha impulsado desde el Govern "la primera empresa pública 100 por ciento renovable o la apertura de todas las fosas de la represión".

Esto demuestra que "el único partido con valentía para transformar es Unidas Podemos" frente a un "PSOE que hace promesas, que suenan muy bien, pero que después no cumple" porque "es una formación eminentemente conservadora, que pone algunos parches a los problemas, sí, pero que no va a la raíz de estos ni lleva a cabo los cambios estructurales que necesita la sociedad".

Por eso, "el verdadero rival para el PP estas elecciones, y lo saben, es Unidas Podemos, porque el PSOE les deja hacer, teniendo más fuerza de la que debería tener con este gobierno progresista en España". Un PP que, ha censurado Belarra, "odia el feminismo", un feminismo que, sin embargo, para la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 "hace las preguntas correctas y ofrece las mejores soluciones". Y, un PP, "en rebeldía con la Constitución, como han demostrado bloqueando durante cinco años la renovación del Poder Judicial".

Así, y para terminar, Belarra ha incidido en que "frente a una derecha asalvajada, solo cabe la valentía y la transformación que solo puede garantizar Unidas Podemos". "De esto, precisamente, van las autonómicas y municipales, unas elecciones de primer nivel, en las que están en juego los derechos de los ciudadanos a una educación, una sanidad y un envejecimiento digno. Por ello, vamos a darlo todo hasta que los que dicen que no se puede vean que sí".

En la misma línea que la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, también se ha manifestado la coordinadora de Podemos Baleares y candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Govern, Antònia Jover, quien ha defendido que "la próxima legislatura ha de ser la que consolide el derecho a la vivienda en las Islas".

Para ello, Jover ha propuesto, "frente al modelo de la derecha, que es el modelo de los fondos buitre y de la especulación", todo un paquete de "medidas valientes" que "facilite la entrada en el mercado de las personas residentes".

En el acto también han participado el secretario general del PCE y diputado en el Congreso, Enrique Santiago; el candidato a presidir el Consell de Mallorca; Iván Sevillano; la secretaria de organización de Esquerra Unida (EUIB) y número cinco al Parlament, Laura Pérez; la candidata a la alcaldía de Calvià, Marga Plomer; y su número dos, Alfonso Rodríguez.

"Las elecciones municipales son un momento clave en la democracia; son un momento clave para profundizar en la democracia y para conseguir que lo que ya se ha hecho desde el Govern, se siga haciendo desde todos los municipios", ha dicho el secretario general del PCE.

"Ahora que parece que Jaume Matas dirige la campaña electoral del PP es más importante que nunca asegurar que los corruptos no vuelvan a las instituciones", ha reclamado Santiago, que también ha asegurado que la de Unidas Podemos es "la única candidatura capaz de ampliar la democracia y de ampliar derechos, de cuidar a nuestra gente, y de cuidar el territorio".

Asimismo, el candidato a la presidencia del Consell, Iván Sevillano ha señalado la movilidad como uno de los grandes retos que afrontan las Islas, sólo por detrás de Vivienda.

"En la próxima legislatura limitaremos la entrada de vehículos a Mallorca y lograremos las competencias para desplegar la Red Ferroviaria que se merece esta isla", ha dicho Sevillano, que ha defendido un "cambio de paradigma" en movilidad que pasa, asegura, por "ofrecer a todos los mallorquines y mallorquinas una alternativa real, eficiente y seductora al uso del coche, con frecuencias de autobús nocturnas y un transporte público moderno y gratuito, para siempre".

"Somos los que defendemos el territorio ante los especuladores; el acceso a una vivienda digna; la diversificación de la economía a través de la promoción de nuestra industria y de la protección del pequeño comercio; somos los que hemos defendido un nuevo modelo de turismo, más sostenible y más equilibrado; y los que defendemos y seguiremos defendiendo a los trabajadores hasta que tengan unos sueldos dignos y adecuados al nivel de vida y a los precios de las Islas", ha añadido la secretaria de organización de EUIB y candidata al Parlament, Laura Pérez.

Finalmente, los candidatos al Ayuntamiento de Calvià, Marga Plomer y Alfonso Rodríguez, han explicado su proyecto para el municipio, que cuenta con la vivienda más cara de Mallorca, y la segunda más cara de todo el Estado.