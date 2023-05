Defienden la iniciativa para la regularización extraordinaria de migrantes en el Congreso

Tres representantes de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España han intervenido este miércoles en el Congreso para exponer los motivos de esta propuesta a los diputados, antes de que se presente el proyecto en el pleno de la Cámara Baja.



La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acogido la exposición de motivos de Mamadou Lamine Sarr, Gonzalo Fanjul y Yolanda Edith Espínola, que han definido esta jornada como un "día histórico".



La iniciativa será tramitada como una proposición de ley después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya avalado el medio millón de firmas que la respaldaban, pero antes deberá ser admitida a trámite por la Mesa del Congreso.



Mamadou Lamine Sarr ha apelado a la "responsabilidad política" de los diputados, a quienes ha animado a "ser valientes" y ha recordado que las personas mgirantes no son cifras, sino "sujetos políticos" que no quieren "ser moneda de cambio durante un año electoral".



Por su parte, Gonzalo Fanjul ha expuesto algunas de los argumentos para justificar esta iniciativa, como el impacto fiscal positivo que puede tener la regularización o su vertiente como garantía de la seguridad sanitaria del país. "La regularización no es solo lo más justo, sino lo más inteligente", ha apostillado



Fanjul ha puntualizado que a día de hoy en España hay entre 405.000 y 446.000 personas en situación irregular, de las que 8 de cada 10 proceden de América Latina y 6 de cada 10 son mujeres. Además, 124.000 son menores.



"España ha vivido 9 regularizaciones a lo largo de nuestra democracia", ha informado el ponente, quien ha añadido que en la Unión Europea se han dado 43 regularizaciones en 17 Estados miembros entre 1998 y 2006.



"Vivir en irregularidad administrativa tiene sus consecuencias más visibles en la trata laboral, en la extrema pobreza, en la infravivienda, en la exclusión sanitaria, la vulneración de los derechos básicos y hasta en la muerte", ha reivindicado Yolanda Edith Espínola.



Desde ERC, Jordi Salvador ha calificado de "lamentable" que la regularización haya llegado al Congreso en forma de ILP y no por parte de los grupos políticos o el Gobierno, mientras que Íñigo Barandiaran, del PNV, ha señalado que el Congreso tiene la obligación "moral" de dar una respuesta



Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, ha afeado que "regularizar con cuentagotas" no va hacer justicia para los migrantes ni va a silenciar a la ultradereha. "Hace falta un gesto contundente y valiente", ha subrayado.



Vox ha anunciado que se opondrá a esta iniciativa porque "la inmigración ilegal es un problema en estos momentos en España" y ésta "causa inseguridad, inestabilidad y conflictos", en palabras de su diputado Juan José Aizcorbe.



José Ortiz, del PP, ha reivindicado que esta medida debe realizarse con carácter "extraordinario" y tras un debate "sosegado" y "sin demagogia". "La regularización masiva de migrantes no es la solución para atajar la inmigación irregular", ha resaltado.



Desde el PSOE, Luc Andre Diouf ha asegurado que, "a pesar de los ruidos xenófobos", el racismo "no forma parte de la seña de identidad de España" y ha recordado que su partido ha estado presente "en todas las ampliaciones de derechos humanos" acometidas en el país.