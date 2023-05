Miñones achaca el desabastecimiento de medicamentos a situaciones "complejas"

El ministro de Sanidad, José Miñones, ha asegurado este miércoles que el desabastecimiento de medicamentos no es un problema solo de España sino de toda la Unión Europa y que, además, "no responde a una única causa sino a situaciones complejas y puntuales".



En la sesión de control del Congreso y en respuesta a una pregunta del diputado EH-Bildu Iñaki Ruiz de Penedo sobre este asunto, el ministro ha precisado que entre estas situaciones complejas y puntuales están "los cortes en la cadena de suministro, incrementos inesperados de la demanda, problemas en el transporte y en la fabricación y el acopio por parte de terceros".



Miñones ha recordado que en la reciente reunión de ministros de Sanidad de la UE, que tuvo lugar en Suecia, el desabastecimiento de medicamentos fue uno de los asuntos centrales ya que "no se trata de un problema de España sino de toda la Unión Europea".



El ministro ha explicado que en esa reunión se acordó una apuesta común para reforzar la autonomía estratégica en el ámbito de la salud a lo que ha añadido el plan de la industria farmacéutica para desarrollar los medicamentos genéricos.



Por su parte, del diputado de EH-Bildu ha coincidido con el ministro en que el problema es mundial y en Europa afecta a casi todos los países pero le ha pedido que "acierte el diagnóstico" porque aunque hay muchas causas, "hay una fundamental como son las estrategias de los grandes grupos farmacéuticos en busca del súper beneficio".



En opinión del diputado, se trata de una estrategia "especuladora y capitalista por parte de los dueños de las grandes compañías de medicamentos", en la que "los fondos de inversión están comprando las patentes y mercantilizando".



Por ello, ha pedido al ministro respuestas eficaces a nivel de Europa y a nivel estatal y una fecha para tratar en el Congreso la ley del medicamento y la actualización del plan de garantías de abastecimiento.