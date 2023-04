Gamarra: Cinco años de sanchismo no se borran con 5 semanas de promesas

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado el bagaje del gobierno del PSOE y ha pedido a los electores que lo analicen, ya que "cinco años de sanchismo no se borran con cinco semanas de promesas electorales que Pedro Sánchez no va a cumplir".



Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en Olite (Navarra), donde ha apoyado a los candidatos forales y donde, tras la visita ayer a Pamplona de Sánchez en la que anunció 1.300 millones para reforzar la FP, Gamarra ha lamentado las "mentiras vacías" y la "tómbola" que a su juicio son estos anuncios del actual presidente del Gobierno en esta campaña, que contrastan con "cinco años de promesas incumplidas".



Frente a ello, ha reivindicado "una política distinta", hecha "desde la credibilidad, la solvencia y la palabra dada. Es lo que representa Alberto Núñez Feijóoº, ha defendido para señalar que así lo demuestran que los líderes del PP "podemos estar en la calle hablando con los ciudadanos, participando en romerías y compartiendo problemas", mientras que Pedro Sánchez viaja en avión y genera desafección" en la calle.



Por otro lado, Gamarra ha analizado dos de los debates habidos esta semana, el primero a cuenta de la aprobación de la Ley de Vivienda que "no es la que España necesita, sino la que Esquerra Republicana y EH Bildu le han exigido a Pedro Sánchez para que éste pueda mantener su propia vivienda, la Moncloa".



Al respecto, ha lamentado que la nueva ley "protege al okupa" y "ralentizará el sector de la construcción, del que dependen millones de españoles", unos efectos a los que ha confrontado con la propuesta del PP, que pasa por el apoyo al acceso a la primera vivienda con un 15 % del aval para la hipoteca, la ampliación de las ayudas al alquiler, y el desalojo de los okupas.



La otra noticia de la semana, ha dicho, es la derogación "gracias al PP" y su "ejercicio de responsabilidad" de la ley del solo si es sí, que ha "beneficiado" a más de mil delincuentes sexuales, violadores y pederastas.



Con todo ello, ya tras recordar la "dura realidad" de subida del paro y de los precios, ha pedido que el Gobierno socialista "abandone los triunfalismos" porque en lo único que ha sido "eficiente" ha sido en "dar respuesta a las exigencias de sus socios" nacionalistas, con indultos y la eliminación del delito de sedición a los catalanes y a los vascos con el acercamiento de presos de ETA y la salida de la Guardia civil de Tráfico en Navarra.



"Estamos viendo además cómo los líderes socialistas autonómicos se desmarcan de líder nacional porque Pedro Sánchez se ha convertido en un político tóxico, porque sólo está para satisfacer las demandas de sus socios, Esquerra y Bildu", ha zanjado Gamarra.