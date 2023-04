Lobato (PSOE) cuestiona que Yolanda Díaz "siga siendo militante del PCE"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha cuestionado este jueves que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que quiera presentarse con Sumar a unas elecciones generales cuando sigue siendo "militante del PCE".

"Que yo sepa sigue siendo militante del Partido Comunista de España e imagino que son militantes orgullosos. Son una familia política distinta a la nuestra y representado a esa familia llama la atención que en ese ámbito ideológico concreto no sean capaces de juntarse", ha lamentado Lobato durante el desayuno informativo organizado por Europa Press.

Además, considera, en el ámbito regional y municipal, que estos comicios son "importantes" y considera que por el esquema parlamentario existente el hecho de que Podemos y Más Madrid no se presenten en una única lista hace "perder representación institucional". "Creo que la izquierda no socialdemócrata no haya tenido la capacidad de ir juntos. Sorprende", ha lanzado.