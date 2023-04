El rey emérito abandona Vitoria en avión tras una revisión médica

El rey emérito Juan Carlos I ha abandonado Vitoria en avión a las 10.45 horas tras someterse a una revisión médica rutinaria durante un día y medio en la clínica privada del doctor Eduardo Anitua.



El rey emérito llegó pasadas las siete de la tarde del domingo al aeropuerto vitoriano de Foronda procedente de Galicia, adonde viajó el pasado miércoles para participar en las regatas que se han disputado en Sanxenxo (Pontevedra), en las que finalmente no pudo tomar parte debido a las condiciones climatológicas desfavorables.



En la capital alavesa ha permanecido desde entonces alojado en la clínica del doctor Anitua. Poco antes de las diez menos diez de la mañana ha salido de ese centro médico y se ha montado en una furgoneta Mercedes azul en dirección al aeropuerto de Vitoria para abandonar en un vuelo privado la capital vasca con una ruta desconocida.



A su llegada al aeródromo ha sido fotografiado por uno de sus acompañantes y, aunque le han ofrecido ayuda para subir las escalerillas del avión, ha preferido ascender solo a la aeronave, que ha despegado poco después de las once menos cuarto de la mañana.



No es la primera vez que Juan Carlos I visita la capital alavesa, a la que ha acudido con anterioridad por motivos personales relacionados con temas médicos para ser asistido por Eduardo Anitua y el traumatólogo Mikel Sánchez.



Mikel Sánchez está especializado en cirugía artroscópica y desarrolla su labor en el Hospital Vithas San José de Vitoria, mientras que Eduardo Anitua es el fundador del laboratorio que desarrolló el plasma rico en factores de crecimiento. Ambos fueron distinguidos en 2014 con el Premio Nacional de las Artes y Ciencias Aplicadas al Deporte.



Juan Carlos I volvió a España el miércoles procedente de Londres para alojarse en Sanxenxo municipio costero en el que también estuvo hace once meses durante su primer viaje a la península desde Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) donde reside desde agosto de 2020 tras la controversia sobre su patrimonio en el extranjero.



El emérito no pudo participar en ninguna de las pruebas de la competición de vela de la II Volvo Autesa Club por las malas condiciones meteorológicas.