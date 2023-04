Feijóo reclama al Gobierno que aclare su divergencia en parados con la Airef

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que es "absolutamente imprescindible" que el Gobierno aclare si la contabilidad de los parados en España es la correcta o, por el contrario, lo es la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) porque "son realidades completamente distintas".



En declaraciones a los periodistas durante una visita a la Semana Santa de Sevilla, Núñez Feijóo ha señalado que siempre que los datos del paro sean positivos es motivo de satisfacción pero ha confesado no entender muy bien "el triunfalismo" del Gobierno porque el primer trimestre de 2023 ha registrado más paro que en el de 2022.



Tras recordar que en España hay 25.000 parados más en este primer trimestre que en el primer trimestre de 2022, el líder del PP ha indicado que el "triunfalismo" del Gobierno es "excesivo", pese a que los datos del mes de marzo hechos públicos hoy indican que ha bajado en 48.755 personas hasta los 2,86 millones.



No obstante, se ha mostrado preocupado por que organismos independientes como Fedea y sobre todo la Airef señalen que en la contabilidad "real" de los activos en España respecto a los datos aportados por el Gobierno "hay una enorme divergencia", concretamente entre medio millón y un millón de parados más.



"Comprenderá que esta doble contabilidad no la hemos tenido nunca. Nunca en la historia de España Airef ha venido a decir que los datos del Gobierno son unos datos que no reflejan de forma fiel el número de personas activas, el número de personas con empleo en España", ha subrayado Feijóo.



El presidente del PP ha insistido en que el Gobierno tiene que aclarar cuáles son las cifras correctas porque "no es lo mismo tener tres millones de parados que cuatro millones de parados", como no lo es tener "un 13 por ciento de paro que un 17 por ciento de paro".



Según Núñez Feijóo, este "interrogante" no lo plantea la oposición sino la Airef.



Por otra parte, se ha referido al hecho de que España haya recibido el tercer desembolso de los fondos europeos de recuperación tras el visto bueno de Bruselas, y ha dicho que recibir estos fondos es algo "muy importante" para la Hacienda pública española pero ha advertido de que lo importante es que dichos fondos "se estén ejecutando".



Lo importante es que se ejecuten y que repercutan en el crecimiento económico, según Feijóo, quien ha lamentado, no obstante, que España sea "la última economía del euro" en lograr el PIB de antes de la pandemia del coronavirus, algo que "aún no se ha conseguido".



"A nadie le gusta estar en los puestos de descenso pero ser el último país de la cola de los 27 de recuperar la economía que teníamos hace cuatro años es muy duro para un español aceptar que somos los que peor hemos gestionado la crisis económica", ha apuntado el líder popular.



Ha insistido en que los fondos "hay que justificarlos" porque si no se hace "hay que devolverlos", por lo que ha confiado en que se ejecuten de acuerdo con los reglamentos comunitarios porque "de momento, los fondos europeos no se notan en nuestro crecimiento económico".