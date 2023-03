La líder de Más Madrid pide perdón por cobrar el bono térmico que intenta devolver

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha reconocido su "error" y ha pedido "disculpas" por cobrar el bono social térmico, pero ha precisado que ella no lo ha solicitado sino que es un pago "automático" en el caso de las familias numerosas, y ha asegurado que intentará "devolverlo".



Este miércoles se conoció que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, es beneficiario del bono social térmico, algo por lo que Mónica García y los partidos de la izquierda pidieron su dimisión, aunque horas después se supo que ella también recibe esta ayuda, ambos por su condición de familia numerosa.



"Pido disculpas por no saber que automáticamente había recibido esto, y yo no quiero recibir esta ayuda; no está para mí ni para Ossorio ni para nadie que se lo pueda permitir aunque sea familia numerosa porque no todas somos vulnerables socialmente", ha apuntado en los pasillos de la Asamblea de Madrid, antes del pleno de este jueves.



Ha asegurado que ella no sabía que al tener una factura de electricidad como familia numerosa, "directamente, automáticamente" se cobraba el bono social térmico, una ayuda de 195,82 euros, por lo que ha reconocido "ese error" y ha dicho que no le gusta porque es una ayuda "regresiva" que no llega a la "gente vulnerable".



"Voy a hacer todos los trámites posibles y que estén en mi mano para intentar devolverlo", ha aseverado García.



A su juicio, hay una "diferencia moral" entre ella y Ossorio ya que el vicepresidente "no solo no se arrepiente" sino que "saca pecho diciendo que iba a cobrar todas las ayudas que hubiera, las mereciera o no las mereciera", y también ha "insultado y humillado a los más vulnerables preguntándose dónde están los pobres".



"Una de las virtudes de la política es reconocer los errores, pedir disculpas, hay una diferencia entre reconocer los errores y jactarse de ellos, esa es la principal diferencia entre el PP y nosotros", ha indicado.



En este sentido, ha precisado que no va a retirar la petición de dimisión de Ossorio ya que su problema es que tiene "indecencias numerosas" y no es un "buen representante".



También ha diferenciado el bono social eléctrico del bono social térmico, al indicar que en el caso del eléctrico "te adhieres por ser familia numerosa" y "lo paga la eléctrica; no es una ayuda social del Gobierno" sino "una tarifa que ponen las eléctricas".



El bono social térmico "aprovecha esos requisitos" para ampliar el bono social eléctrico de "manera automática", por lo que "nadie" lo solicita.