Félix Bolaños ve más importante investigar bien los abusos en la Iglesia que rápido

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reiterado el compromiso "ineludible" del Gobierno para investigar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y ha aseverado que investigaciones como la del Defensor del Pueblo "no son fáciles", pero cree que es más importante que se haga bien a que se haga rápido.



"No son investigaciones fáciles, en todos los países de Europa donde se han abordado se encuentran con dificultades, sobre todo por el largo tiempo que ha transcurrido desde que ocurrieron los hechos", ha respondido Bolaños a la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que ha vuelto a reclamar voluntad política "para aclarar de verdad" los abusos cometidos.



Bolaños ha discrepado con la parlamentaria, ha valorado los avances que, a su juicio, ha habido y el trabajo que está haciendo el Defensor del Pueblo, porque, ha dicho, la finalidad de que el Congreso encargara a esta institución la investigación no era otra que "reparar a las víctimas, cuidarlas, dirimir responsabilidades y, sobre todo, evitar que esto en el futuro se repita".



Para el ministro, la investigación del Defensor del Pueblo y la ley de protección a la infancia frente a la violencia, conocida como ley Rhodes, son "dos pasos fundamentales" para aclarar lo que ocurrió, dirimir responsabilidades y evitar que vuelva a suceder.



"Aquí el fracaso sería no abordar esta investigación, no llevarla a cabo y creo que es más importante que lo hagamos bien a que lo hagamos deprisa. Por eso pongo en valor el trabajo que está haciendo el Defensor del Pueblo", ha aseverado Bolaños.



Para Pozueta, esos "pequeños movimientos" de la institución se producen "sin tiempo para tomar las medidas necesarias para la justicia y la reparación" de las víctimas antes de que termine la legislatura.



"Tras décadas de silencio, desamparo, inacción, pasividad y obstruccionismo por parte de las instituciones creíamos que suponía un paso importante y apoyamos la alternativa", ha dicho la diputada antes de reclamar voluntad política para investigar los abusos.



"Es hora de dejar de proteger a la Iglesia, ser valientes y avanzar. Comprométanse y háganlo, sería un gran paso para las víctimas y un avance para toda la sociedad", ha concluido.



Antes ha respondido a otra pregunta de la portavoz de JxCAT en el Congreso, Miriam Nogueras, sobre el compromiso del Gobierno con el segundo Plan de Derechos Humanos que se aprobará en las próximas semanas ya que, según la diputada, han vulnerado sus derechos de políticos y ciudadanos al espiarles por ser independentistas.



"Es difícil que usted y yo nos entendamos porque coincidimos en el espacio, en esta Cámara, pero no en el tiempo. Usted sigue en el año 2017 y no crea que el hecho de que su grupo siga en 2017 les hace ser eternamente jóvenes. Ustedes, irremediablemente, son el pasado", ha ironizado el ministro, que ha pedido a JxCAT que "pongan el reloj en hora" y vuelvan a 2023, "a la Cataluña y a la España del futuro".