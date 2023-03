El Congreso no ha recibido notificación alguna de registro por el 'caso Berni'

El Congreso de los Diputados ha asegurado que no ha recibido ninguna notificación relativa a ningún registro del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, presuntamente implicado en la trama de corrupción del llamado "caso Mediador" o "caso Berni".



Después de que el Fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife haya alegado que no puede pronunciarse sobre la petición del equipo de la Policía que investiga este caso y que solicita registrar "sin restricciones" este despacho alegando que las Cortes son "inviolables", fuentes de la Cámara Baja inciden en que no han tenido ningún tipo de conocimiento sobre esta instancia.



El equipo de Policía que lleva el "caso Mediador" quiere acceder a los equipos informáticos y a los dispositivos de almacenamiento que tuviera el exdiputado del PSOE en el Congreso.



Sin embargo, la Constitución consagra la "inviolabilidad" de las Cortes Generales y por ello la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife propone dirigirse al propio Congreso para que sea la Cámara Baja la que autorice a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía a registrar el despacho utilizado Fuentes Curbelo hasta el pasado 14 de febrero, cuando el PSOE forzó su dimisión al conocer que estaba investigado en una trama de presunta corrupción.



El fiscal propone también que participe en el registro la Comisaría de Policía Nacional del Congreso "para la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado Juan Bernardo Fuentes Curbelo".