Pedro Sánchez exige a las autonomías reforzar la atención primaria y no debilitarla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este miércoles a las autonomías que dediquen más recursos a reforzar la atención primaria en vez de actuar para "debilitarla".



Sánchez, que no se ha referido explícitamente a la Comunidad de Madrid, donde se mantiene una huelga indefinida de la atención primaria, ha hecho esta petición en la inauguración del Centro de Salud Tarajal en Ceuta junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el presidente de esta ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.



A su juicio, con esta inauguración se evidencia "la buena política, la que mejora la vida de la gente", y en ese contexto ha resaltado la trascendencia de la sanidad pública al ser, según ha dicho, "la columna vertebral del modelo de bienestar".



Por ello ha considerado que ningún gobierno debería escatimar recursos porque "para la gente la salud no tiene precio pero sí un valor absolutamente incalculable".



El jefe del Gobierno cree que la atención primaria sigue siendo "una asignatura pendiente", y, en consecuencia, ha justificado la aprobación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria dotado con 446 millones de euros y que las plazas para médicos en este ámbito hayan crecido más de un 35% respecto a 2018 y en más de un 160% las ofertadas en enfermería.



Ha sido entonces cuando ha lanzado un llamamiento a dedicar más recursos sin mencionar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ni a otros responsables autonómicos.



"Apelo a todas las administraciones, a las comunidades autónomas para reforzar entre todos la atención primaria en lugar de debilitarla, porque las necesidades de la atención primaria van mucho más allá de las demandas de un colectivo profesional, que son justas y legítimas, porque son en realidad un auténtico clamor social", ha añadido.



Sánchez ha aprovechado para recordar las decisiones que, "tras una década de recortes", ha ido adoptando desde que llegó al Gobierno en favor de la sanidad pública como dedicar mil millones de euros a la atención primaria, restablecer la universalidad del sistema nacional de salud y eliminar los copagos para los colectivos más vulnerables.



"Negar la cobertura sanitaria no sólo es moralmente inaceptable, sino que es sobre todo una decisión poco inteligente", ha subrayado.



Ha destacado igualmente que haya ahora 90.000 profesionales sanitarios más que cuando él llego al Gobierno, así como un incremento "histórico" de las partidas presupuestarias para la sanidad que ha cifrado en un 239% en 2022 respecto al año anterior mientras que en el actual es de un 7,8% más.



Recursos que ha dicho que se designan en gran parte al refuerzo de la plantilla de los profesionales sanitarios, ya que desde 2018 ha recordado que se ha aumentado un 38,2% el número de plazas ofertadas en formación especializada y un 20% más las plazas de médicos internos residentes (MIR).