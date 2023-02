Calviño pide "respeto" y "tomarse muy en serio" las mociones de censura

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha pedido este lunes "respeto" hacia la figura de la moción de censura, un instrumento que cree que "hay que tomarse muy en serio".



En declaraciones a TV3, Calviño se ha referido así a la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los diputados de Vox en el Congreso tienen previsto registrar este mismo lunes en solitario y con el veterano economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia.



"En general, creo que hay que respetar los instrumentos como la moción censura. Hay que tomárselo muy en serio", ha asegurado la vicepresidenta tras recordar que fue una moción de censura la que permitió en 2018 la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.



Calviño ha asegurado no compartir la visión de España que hay detrás y se ha referido a la foto que se hicieron hace unos días los promotores de la moción.



"Me pregunto si lo que representa es a la gente de bien a la que se refería Feijóo. Si ese es el modelo de España no lo comparto porque, para empezar, deja fuera al cincuenta por ciento, que son las mujeres", ha dicho.



Por otra parte, Calviño también ha reprochado a ERC que haya apoyado, junto a Vox, una enmienda a la totalidad contra la creación de una autoridad de defensa del cliente financiero: "No entiendo por qué se opone a ello. En la política estamos para proteger y no para hacer este tipo de gestos".