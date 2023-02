Clínica Dermatológica Internacional y Hospital Ruber inauguran ‘Love your body'

‘Love your body’ es la exposición fotográfica puesta en marcha por Clínica Dermatológica Internacional (CDI), con el apoyo del Hospital Ruber Internacional, para reivindicar la importancia del diagnóstico precoz, concienciar sobre el cáncer de piel entre los más jóvenes, fomentar la autoexploración corporal y resaltar la importancia de revisarse los lunares una vez al año por parte de un dermatólogo, además de fomentar la positividad corporal.

“Nos hace una enorme ilusión utilizar las instalaciones de la Clínica Dermatológica Internacional para dar a conocer esta exposición. De hecho, el local antes era una sala de exposiciones. Creemos en el poder curativo del arte. Y por ello unimos en este proyecto los conceptos de arte y piel. Nuestra piel nos aísla y nos comunica, nos excluye y nos incluye frente a los demás. Somos nuestra piel”, afirmó el doctor. Ricardo Ruiz, director médico de Clínica Dermatológica Internacional (CDI) y jefe de servicio de Dermatología del Hospital Ruber Internacional de Madrid, quien también ejerce una importante labor divulgativa sobre la importancia de prevenir un cáncer de piel.

Inaugurada ayer y abierta al público hasta el 30 de junio en las instalaciones de Clínica Dermatológica Internacional (CDI), ‘Love your body’ cuenta con 21 obras realizadas por el fotógrafo austriaco Max Manavi-Huber y seleccionadas por Marije Kruis, paciente de melanoma y fundadora de la organización sin ánimo de lucro Spot the Dot. Comisariada por el Dr. Pedro Rodríguez, dermatólogo experto en oncología cutánea y cirugía dermatológica de CDI y del Hospital Ruber Internacional, la exhibición fotográfica cuenta con la colaboración especial de la Fundación Ramón Areces y Colección Solo, proyecto artístico internacional para fomentar, apoyar y compartir obras de arte actuales.

CÁNCER DE PIEL

España ha visto multiplicarse por 15 el número de casos de cáncer de piel en los últimos 50 años, y los expertos lo atribuyen a "la poca conciencia de la enfermedad y la poca prevención cuando se exponen al sol". En España se registran cada año 2.000 nuevos pacientes, con más de 700 fallecimientos, unas cifras que podrían ser evitables.

De acuerdo con el doctor Ricardo Ruiz, el mensaje de la exposición es doble: no sólo hay que preocuparse del cáncer de piel cuando aparecen los primeros rayos de sol, y no sólo sirve aplicarse protector solar para evitar al cáncer de piel. “Aunque debamos usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para evitar el daño solar; gafas, gorros, foto protección… no se debe olvidar la parte primordial que es revisar los lunares. Lo que marca la diferencia es visitar a tu dermatólogo una vez al año, porque el cáncer se detecta en consulta”, puntualiza.

El cáncer de piel es una de las formas de cáncer más tratables, con una muy buena tasa de recuperación. Sin embargo, la conciencia social sobre los síntomas del cáncer de piel es actualmente baja, lo que significa que se pueden perder oportunidades vitales para la detección temprana.

CENTROS

Tanto Clínica Dermatológica Internacional, impulsora de ‘Love your body’, como Hospital Ruber Internacional son dos centros referentes en España en la especialidad de Dermatología. En el caso de Clínica Dermatológica Internacional, también conocida como el Hospital de la piel, cuenta con una treintena de especialistas para atender a todos los pacientes, tanto en consultas por problemas dermatológicos médico-quirúrgicos como oncológicos o estéticos, con la tecnología más avanzada y en un entorno moderno y confortable.

El equipo liderado por el doctor Ricardo Ruiz, especialista en dermatología oncológica y estética y reconocido por la revista Forbes como uno de los mejores médicos de España, fue pionero en realizar en Madrid, hace ya 25 años, una cirugía de cáncer de piel con control microscópico, denominada cirugía de Mohs, altamente eficaz para tratar ciertos tipos comunes de cáncer cutáneo.

Por su parte, la Unidad de Dermatología del Hospital Ruber Internacional lleva más de 20 años desarrollando su trabajo bajo altos estándares de rigor científico y con la máxima calidad asistencial. Especializada en el diagnóstico y tratamiento de las diversas enfermedades de la piel, así como de los distintos procedimientos de dermatología estética y cosmética, realiza todos aquellos tratamientos médicos, biológicos, quirúrgicos, químicos y físicos necesarios para la curación y mejoría de las enfermedades de la piel, el deterioro propio de la edad y el envejecimiento solar.