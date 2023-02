Irene Montero urge al PSOE a no levantarse de mesa hasta pactar la ley del sí es sí

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha urgido al PSOE a sentarse a negociar una reforma de la ley del sólo sí es sí, cuya aplicación ha provocado la rebaja de condenas a numerosos agresores sexuales, y le ha invitado a "no levantarse de la mesa hasta alcanzar un acuerdo".



Lo ha dicho aprovechando una pregunta de la diputada del PP Margarita Prohens sobre cuántos borradores han intercambiado entre los Ministerios de Justicia e Igualdad con el objetivo de reformar la ley de garantía integral de la libertad sexual.



"Hemos intercambiado multitud de documentos", ha respondido Montero, que se ha dirigido al PSOE y les ha dicho: "les pido por favor que nos sentemos y no nos levantemos de la mesa hasta alcanzar un acuerdo".



La ministra de Igualdad ha advertido de que no se puede dar la oportunidad "a los reaccionarios, a los enemigos de los derechos de las mujeres" de volver al Código Penal de La Manada. "Lleguemos a un acuerdo para mantener el consentimiento en el centro y dar una respuesta unitaria" del Gobierno y de la mayoría feminista de la Cámara.



Montero ha alertado de que PP y Vox quieren volver al Código Penal de la intimidación, volver a distinguir entre dos tipos de agresión en función de si hay o no violencia y penalizar a las víctimas, "que son la mayoría", que no consiguen probar esa violencia.



Ese Código Penal -ha dicho Montero- era un Código Penal de impunidad para los agresores sexuales y dejaba a las víctimas desprotegidas basando su credibilidad en las heridas y en las marcas que la violencia ejercía sobre su cuerpo.



La diputada del PP ha reprochado a Montero que 544 agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas, mientras que medio centenar han sido excarcelados. "No tiene vergüenza ni decencia", le ha espetado Prohens, que ha acusado al Gobierno de ser "un obstáculo para todas".



"Ya no basta con que usted se vaya, se tendría que ir todo el Gobierno para que cesen los ataques a las mujeres de este país", ha aseverado.



Montero ha acusado al PP de posicionarse siempre en contra de los derechos de las mujeres y le ha reprochado que sus argumentos contra la ley sólo sí es sí "nunca tuvieron que ver con la rebaja de condenas a agresores sexuales".



"Ustedes decían que íbamos a mantener relaciones sexuales con un contrato, que había que decir 'sí sí, sí, sí' todo el rato como decía la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que no se le iba a poder decir guapa a una mujer, que estábamos acabando con la presunción de inocencia de los hombres", ha recordado Montero.



Y ha concluido: "siempre ha habido una reacción a los avances feministas y ustedes desgraciadamente forman parte de esa reacción".