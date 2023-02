El PSOE mantiene su apuesta de acordar con cualquier partido la ley del sí es sí

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha sostenido este jueves que el PSOE está dispuesto a "consensuar" soluciones a la ley del solo sí es sí con "cualquier" partido que asuma los ejes de su propuesta de reforma, aunque ha mostrado su "preferencia" por los socios de investidura.



Montero, encargada junto con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de la negociación de la reforma de la ley del solo sí es sí, ha negado en una entrevista en TVE que no haya diálogo con Unidas Podemos ni que "no haya habido intercambio de propuestas".



"Lo que sí es verdad es que el PSOE está en la búsqueda de soluciones y no en la lucha por el relato", ha añadido la ministra, que ha pedido "no poner en duda" la voluntad política de los socialistas de que el consentimiento quede "como centro de la ley", pues ellos tampoco cuestionan la voluntad política de su socio de Gobierno.



Montero ha insistido en la voluntad de su grupo de encontrar soluciones con Unidas Podemos con lo que se está debatiendo desde hace tres meses. "Yo no voy a compartir ni voy a alimentar que Unidas Podemos quiera dar la impresión de que la parte socialista no quiere negociar, todo lo contrario", ha enfatizado.



De hecho, ha justificado que hayan tardado tres meses en registrar un propuesta porque hasta ese momento "no ha encontrado la fórmula de consenso técnica que permita que Unidas Podemos se sintiera confortable".



"Somos el grupo mayoritario de la cámara y tenemos una responsabilidad. Quizás otros puedan estar en otras cuestiones pero nosotros tenemos que estar en arreglarle los problemas a los ciudadanos", ha dejado claro Montero.