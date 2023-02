Irene Montero reitera que el aborto es un derecho aunque a Feijóo no se lo parezca

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido al líder del PP y ha asegurado que el aborto es un derecho "aunque al señor Feijóo no se lo parezca", al tiempo que ha insistido en la importancia de contemplar la salud sexual para poder vivir y construir una sociedad en igualdad.



En declaraciones a los periodistas en el Congreso antes de participar en el debate sobre la reforma de la ley del aborto que será previsiblemente aprobada este jueves, la ministra de Igualdad ha respondido así a Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles aseguró que el aborto es un derecho según la ley pero no un derecho fundamental.



"El aborto es un derecho", ha aseverado Montero, que ha añadido que gracias a la reforma de la ley se garantiza que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en la red pública y se considera la salud menstrual como un derecho y como parte del derecho a la salud.



"Hablamos mucho de salud sexual, precisamente para poder vivir y construir una sociedad en igualdad, así que sí, es un derecho aunque al señor Feijóo no se lo parezca", ha espetado.



Sobre las negociaciones para reformar la ley del solo sí es sí, Montero ha insistido en que ella no se ha levantado de la mesa y ha vuelto a pedir al PSOE que se siente a negociar para llegar a un acuerdo antes de que se produzca el debate en el Pleno y evitar así que PP y Vox sumen sus votos para provocar un retroceso en los derechos de las mujeres.



"Tienen todas las propuestas y lo que yo quiero es que, como se lo he dicho varias veces ya, que nos sentemos", ha subrayado en alusión al PSOE.