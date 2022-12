Feijóo: "Llamar fachas con toga a los jueces es incompatible con la democracia", democraci

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido a los jueces ante las críticas por llamarles "fachas con toga" y a lo que ha denunciado que "es incompatible con la democracia". Así lo ha manifestado en la clausura del acto 'En defensa de un gran país', celebrado en La Rioja.

Sobre las reformas del Código Penal planteadas por el Gobierno, ha afirmado que Sánchez "sabe que ya no puede convencer a los españoles de que eliminar el delito de sedición sea bueno para mantener la unidad de la Nación y que devaluar el delito de malversación sea bueno para luchar contra la corrupción".

Además, el líder popular ha mandado un mensaje a los "socialistas no sanchistas" para decirles que "tienen espacio en la España que nosotros defendemos porque era la que defendieron siempre desde la Transición hasta ahora". "En esa España cabemos todos, nosotros no nos vamos a callar, no queremos vencer sino convencer", ha añadido.

En este sentido, Feijóo ha apelado al espíritu de la Transición para defender España ante el Gobierno: "Nos sentimos orgullosos de nuestra nación, de aquel PSOE, de aquella UCD, de aquel PP y de todos los que hicimos posible la democracia en España. Somos un gran país y lo seguiremos defendiendo en todas partes y ante cualquiera".

También ha aegurado que Sánchez de "tiene un problema" y es que "cuando vengan las elecciones nadie le va a creer lo que diga", porque "todo lo que dijo antes de las elecciones anteriores no lo ha hecho".